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阿里山山椒魚最高棲地在玉山 玉管處特展推保育

中央社／ 南投縣31日電
阿里山山椒魚。聯合報系資料照／張文良提供
阿里山山椒魚。聯合報系資料照／張文良提供

玉山國家公園是孑遺生物阿里山山椒魚海拔分布最高棲地，玉管處致力阿里山山椒魚調查研究，同時辦理特展盼更多人認識，今天開幕式邀當地小學生觀看紀錄片「山椒魚來了」。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處發布新聞稿表示，阿里山山椒魚在生物地理上具2大特色，第1為小鯢屬全球分布最南端，第2是台灣分布面積與海拔最廣的山椒魚，玉山國家公園是重要棲地。

玉管處表示，近年持續進行生態調查研究及域內圈養，研究阿里山山椒魚活動型態、生活史等，也積極透過科普教育推廣研究成果，讓民眾認識及了解面對氣候變遷及高山遊憩，如何守護孑遺生物阿里山山椒魚，呈現國家公園生態永續與國土保育精神。

玉管處表示，為讓更多民眾了解山椒魚保育，今年參與台北市立動物園與國家公園署、農業部林業及自然保育署等單位合作的「走進高山島嶼，探索山椒魚」特展，即日起在水里遊客中心辦理「微笑精靈，阿里山山椒魚」特展，每天上午9時至下午5時開放參觀。

玉管處長盧淑妃說，特展納入阿里山山椒魚保育研究成果，內容有認識何為山椒魚（與常見的壁虎比對）、玉山-阿里山山椒魚庇護及研究地、台灣5種山椒魚介紹、發現及演化史、生態生活習性、危機及保育永續。

盧淑妃表示，今天特展開幕同時舉辦紀錄片「山椒魚來了」特映會，邀阿里山山椒魚專家朱有田分享研究歷程及與學生互動，影片內容跟著多名學者歷經17年追蹤記錄全世界山椒魚分布最南界台灣島上5種特有種山椒魚，呼籲民眾共同珍惜及保護自然環境。

永續 玉山國家公園 阿里山
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