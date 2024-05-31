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廣角鏡／大安公園天空 千鳥飛翔
很難把這幅眾鳥飛翔的畫面和台北的天空聯想在一起，但最近躺在大安森林公園的草皮上，就可能捕捉這幅難得的景象。原來，在公園大生態池的2個鳥島上，每年3到8月會有小白鷺、夜鷺和黃頭鷺來此棲息，繁衍下一代，當幼雛長大學會飛行，這群嬌客就離巢遠去，各找棲地而居，數量從3000多隻驟減至上百隻，也讓這裡成了塵囂中難得的賞鳥區。
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