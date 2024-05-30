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曝養死8隻長頸鹿被告…動團控六福村長期訴訟追殺 不排除發動全民監督行動

中央社／ 台北30日電
動督盟等4個動保團體聯名表示，自2022年揭露六福村10年養死8隻長頸鹿起，就長期遭訴訟追殺，其中妨害秘密罪案明天將開庭，動團絕不妥協，且不排除發動全民監督行動。圖為示意圖，與新聞事件無關。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影
動督盟等4個動保團體聯名表示，自2022年揭露六福村10年養死8隻長頸鹿起，就長期遭訴訟追殺，其中妨害秘密罪案明天將開庭，動團絕不妥協，且不排除發動全民監督行動。圖為示意圖，與新聞事件無關。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影

動督盟等4個動保團體今天聯名表示，自2022年揭露六福村10年養死8隻長頸鹿起，就長期遭訴訟追殺，其中妨害秘密罪案明天將開庭，動團絕不妥協，且不排除發動全民監督行動。

中央社記者詢問六福村，截至傍晚，六福村暫不回應。

台灣動物保護行政監督聯盟、台灣動物平權促進會、關懷生命協會、鳥語獸躍今天發布聯合新聞稿，指六福村不滿自2022年接連遭動保團體揭露其於10年死了8隻長頸鹿、動物圈養環境惡劣等問題後，長期訴訟追殺動保團體。

動團指出，最新訴訟案件是六福村提告3名動團成員侵入住宅罪，以及對2名動團成員提告妨害秘密罪，六福村提出再議至高等檢察署再度被駁回；明天將開庭調查另一個動團成員被提告妨害秘密罪。

動團呼籲六福村應重視動物處境，勿浪費司法資源，動保團體絕不會妥協，未來不排除發動全民監督六福村行動。

動團說明，去年狒狒逃脫、死亡引發社會關注，但因六福村內還有其他動物，甚至是孟加拉虎等保育類動物的飼養環境非常惡劣，動團再度前往蒐證，卻在禽鳥表演後場外利用手機錄影時，遭工作人員阻擾且報警，隨後甚至要求動團退票離場。

動團強調，當時六福村評鑑在即，動團與時任立委陳椒華召開記者會，盤點計有群養老虎導致互鬥致死、禽鳥表演後場的紅鶴區無水池等諸多問題，訴求主管機關勿黑箱通過評鑑、應公開審查資料，在媒體關注下，主管機關公開審查資料，媒體也追蹤報導；六福村則對動團成員提告。

動團補充，最初的訴訟則是在動團揭露六福村10年養死8隻長頸鹿部分，遭提告加重誹謗罪，已經不起訴確定。

六福村 動保團體
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