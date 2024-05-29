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【動物冷知識】每年都要游滿8個月不上岸 北海狗靠「特殊技巧」邊行動邊補眠

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

知道嗎？萬獸之王獅子一天居然可以睡20個小時哦！比豬還會睡欸！ 今天我們一起來看看動物的睡眠冷知識吧！




南極企鵝頭部有一條黑色的紋帶，看起來很像戴盔帽，所以也被稱為帽帶企鵝。 他們在繁殖期時為了保持警覺，每次睡覺只睡4秒，但一天能睡一萬次，累積睡眠時間長達11小時。

這種睡眠被稱為「微睡眠」，由於繁殖時期時需要孵蛋或照顧幼鳥，若睡眠時間太長可能會導致蛋或幼鳥被攻擊。微睡眠讓南極企鵝可以隨時保持警覺，遭遇危險情況可以即時反應！




北海狗是體型最大的海狗，他們是群居動物，生活在太平洋北部，每年都會向南遊至加利福尼亞中部海岸，之後再返回北太平洋。這一洄游過程要用去8個月，途中他們始終與海岸保持至少10英里的距離，從不上岸，無人知曉其中緣由。

北海狗有兩種睡眠模式，一種是與一半哺乳類動物一樣的睡眠方式，另一隻則在他們長途跋涉的過程中，會改變為左右腦輪流睡眠（我真的需要這種技能🥲），半腦入眠的睡眠模式，讓他們即使不上岸休息，也能補充足夠的睡眠。

他們花費8個月的時間游泳遷徙，剩下來的4個月時間則用來交配、繁殖及養育後代。




我們會諷刺愛睡覺賴床的人為豬，其實豬的睡眠時長與人類相近，平均一天睡8小時。萬獸之王獅子就不一樣了，雄獅可以睡到20個小時！

獅子會睡這麼久不是沒原因的，其一是他們身處非洲大草原，天氣太熱了，所以早上都在睡覺，直到傍晚天氣涼快一點，他們才會起床活動，夜貓不是叫假的！

其二是他們捕獵成功率不盡理想，成群結隊的獅群捕獲獵物成功率也只有18%左右而已，好不容易抓到還要分給獅群吃，根本吃不飽。所以他們就只能利用長時間的睡眠來減少體能上的消耗。

另外，母獅睡眠時間少於公獅，大約15-18小時，因為他們還要負責狩獵與照顧幼獅呢。

參考連結：123

睡眠時間
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