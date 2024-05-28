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9頭抹香鯨現蹤 清水斷崖鯨豔

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮福爾摩沙協會前天出海，在清水斷崖附近海域驚喜發現9頭大型抹香鯨。圖／多羅滿賞鯨提供
花蓮福爾摩沙協會前天出海，在清水斷崖附近海域驚喜發現9頭大型抹香鯨。圖／多羅滿賞鯨提供

花蓮縣福爾摩沙協會前天出海調查海洋生態，在清水斷崖附近海域發現9頭大型抹香鯨，其中1、2頭長度超過18公尺，比賞鯨船還長。賞鯨業者說，往年5月只會看到少數抹香鯨，推測與氣候變遷、地震及食物分布有關，將續記錄抹香鯨行為。

花蓮縣福爾摩沙協會發起「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」海洋生態調查，獲得海洋保育署、多羅滿賞鯨公司與勇源基金會支持，蒐集抹香鯨的影像、聲音、航跡等，執行為期3年研究，每季在花蓮外海出動約10趟調查航班，記錄該鯨種的行為與習性，了解其活動模式、遷徙路線等。

多羅滿賞鯨公司總經理呂世明表示，海洋教育推廣者廖鴻基老師前天上午帶領志工出海，記錄調查鯨豚，除了發現飛旋海豚、弗式海豚、花紋海豚及飛魚等常見魚類，往清水斷崖方北邊時，驚喜發現抹香鯨身影。

呂世明說，大家先看見1頭約16、17公尺與船隻一樣長的抹香鯨，緊接著2頭接連現蹤，附近又出現2頭，最後4頭也浮上來打招呼，多達9頭鯨隻出現在花蓮海域，是相當少見、特殊的景象，研究人員蒐集到許多聲音跟數據，相信對未來海洋研究具有重要意義。

抹香鯨要到6、7月才有可能大量出現，如今5月就先現身，呂世明認為，應是清水斷崖海域附近有食物，才會吸引抹香鯨覓食。是否與4月的地震海、水溫度變化等有關，目前還在記錄與調查，希望能持續為大型鯨種留下科學資料。

他提到，今年加開抹香鯨航班，每趟出海調查至少5小時，每航次開放20名非研究志工報名，也有全台語導覽航班，有興趣民眾可至多羅滿賞鯨官網報名。

抹香鯨 花蓮 賞鯨
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