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貓狗誤觸捕獸鋏 北市3年34起

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

動保法禁止使用捕獸鋏上路已13年，不過北市上月在內湖一家知名親子餐廳對面紅磚道，仍發生有浪貓遭獸鋏夾傷，事後調閱監視影像未發現可疑人士，案件不了了之。議員吳世正質疑，北市近3年接獲34起貓狗誤觸獸鋏受傷案，僅1件查獲行為人。動保處坦言，稽查有許多困難，會從源頭及販售端管理。

根據2011年6月動物保護法修正通過捕獸鋏禁令，非經主管機關許可，任何人不得製造、販售、陳列或輸出入獸鋏，違者開罰1萬5千至7萬5千元；北市動保法也加碼，土地所有人、使用人或管理人應將管領土地範圍內的獸鋏排除、拆除或銷毀，拒不改善，開罰2至10萬元。

但吳世正質疑，北市從2021年至今年4月，仍發生34件貓狗誤觸捕獸鋏受傷救援案，高達33件均查無行為人結案；以行政區統計，士林區11件最多、北投區8件次之，內湖區5件第三。

動保處表示，市府會加強源頭管理，針對可能販售的五金行、業者、可能使用的農戶、網路平台加強查核。另，動保處也會每周2次針對12個網購平台巡查。

內湖 動保法 北市
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