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台灣特有種烏頭翁與白頭翁雜交繁殖 鳥類專家憂心

中央社／ 台東縣25日電

台東市區出現西部白頭翁與東部烏頭翁的雜交混種，更繁衍下一代。鳥類專家表示，烏頭翁是台灣特有種，不樂見純種烏頭翁核心區域發生雜交，造成基因滲透。

日前台東市林姓民眾修剪庭院七里香，發現1窩鳥巢內有3隻幼鳥，他隨即停止工作避免干擾，讓鳥家人平安離巢。林姓民眾告訴媒體，這窩鳥巢親鳥是一對烏頭翁，但其中1隻親鳥除了頭部有撮黑羽外，幾乎都是白色，於是他將訊息告知鳥友。

莊姓鳥友表示，這隻長相特異的親鳥，經農業部生物多樣性研究所合歡山研究中心主任姚正得鑑定，正是烏頭翁與白頭翁雜交的「雜頭翁」，沒想到還繁衍下一代。

姚正得接受媒體訪問時表示，烏頭翁是台灣特有種，僅分布於恆春、台東及南花蓮，而白頭翁則分布在西部。在台灣有2個區域是自然交會帶，分別是屏東的楓港及花蓮的太魯閣區域，這2處有雜交現象，但過去百年來都沒擴大，現在雜交現象已進入純種的烏頭翁核心區 （台東）「這是比較不樂見的」。

姚正得表示，烏頭翁是台灣特有種，也是保育類野生動物，因為人為的因素如放生或是飼養後跑出去的白頭翁，在烏頭翁的分布核心區（台東）出現雜交繁殖，基本上會造成基因滲透，也就是基因污染。

台東縣野鳥學會表示，烏頭翁雖然在台東隨處可見，但因為是台灣特有種，被列為二級珍貴稀有野生動物，牠們和西部及北部的白頭翁向來是「楚河漢界」，井水不犯河水，形成地理上的隔離，但是長年以來，因為人為介入，較強勢的白頭翁竟然出現在台東，跟在地烏頭翁「聯姻」，雜交個體有與日俱增趨勢，是否會造成純種烏頭翁族群減少，讓人憂心。

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