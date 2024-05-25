世界烏龜日來報到 澎湖望安綠蠵龜上岸產卵
5月23日是世界烏龜日，海龜準時報到上岸產卵，澎湖望安鄉綠蠵龜產卵棲地保護區發現今年度首隻母龜上岸產卵，令保育人士相當欣喜。
澎湖農漁局發布新聞指出，23日接獲澎湖漁業生物研究中心回報，望安鄉綠蠵龜產卵棲地保護區內的沙灘，發現有上岸爬痕，並順利產卵，目前已劃定保護，將持續追蹤孵化情形。
澎湖農漁局感謝海洋保育署、水試所澎湖漁業生物研究中心等單位及民眾對海龜保育的付出與努力，讓海龜能夠洄游至望安產卵，為族群復育建立基礎，傳遞海龜保育的薪火。
農漁局表示，澎湖縣望安鄉是綠蠵龜重要繁殖棲地，每年5月至10月是繁殖季，晚間8時至隔日清晨5時為保護區管制時間，民眾或遊客切勿擅闖干擾，以免觸犯野生動物保育法。
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