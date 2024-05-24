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太平山賞鳥季 增加晨間導覽

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭太平山國家森林遊樂區明星鳥類「灰林鴞」，晚上會出沒在翠峰景觀道路一帶，歷年都會舉辦夜賞貓頭鷹導覽活動。圖／林保署宜蘭分署提供
宜蘭太平山國家森林遊樂區明星鳥類「灰林鴞」，晚上會出沒在翠峰景觀道路一帶，歷年都會舉辦夜賞貓頭鷹導覽活動。圖／林保署宜蘭分署提供

宜蘭太平山國家森林遊樂區進入賞鳥季，林業保育署宜蘭分署7月到8月將舉辦4場賞鳥活動，除了行之有年的夜觀明星貓頭鷹「灰林鴞」，今年首次增加晨間場次，有機會看到東方毛腳燕、青背山雀等清晨出沒的山鳥，活動僅開放太平山莊住宿客報名，每場限額30人參加。

林保署宜蘭分署表示，夏天山上涼爽宜人，鳥況也好，今年選在7月30日、8月23日舉辦「夜探貓頭鷹」，鑒於過去只有晚上看貓頭鷹，今年增加7月31日、8月24日的「晨間賞鳥趣」；導覽老師帶遊客沿宜專一線或翠峰湖景觀道路，探尋灰林鴞或東方毛腳燕、青背山雀等中海拔特有鳥類。

宜蘭分署說，活動僅開放太平山莊住宿客報名，盡量不影響棲地生物，即使沒有報名到導覽活動，遊客也可以自行賞鳥，為避開來往車輛建議不要在宜專一線，可以前往見晴懷古等各個步道。

宜蘭野鳥學會總幹事陳樹德指出，夏天時候鳥北返，且氣溫炎熱，平地不容易看到鳥類，反而山鳥活動頻繁；山鳥常隱於林相中，有經驗的鳥友可以透過鳥音找鳥，新手除了依靠望遠鏡，選擇清晨、黃昏等鳥類覓食或求偶的時間，更容易發現牠們。

陳樹德提醒，賞鳥要保持距離，切忌用食物引誘鳥類，不僅會改變牠們的食性，還可能引來其他掠食者。

宜蘭 貓頭鷹 賞鳥
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