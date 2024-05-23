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藍鵲護巢空襲 淡江大學學生撐傘、戴帽或繞道

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大學從四月份開始，就常常發生臺灣藍鵲從空中俯衝而下攻擊，因此張貼警示標語，教職員工生行經藍鵲育雛巢區時可撐傘、戴帽自保或繞道。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大學從四月份開始，就常常發生臺灣藍鵲從空中俯衝而下攻擊，因此張貼警示標語，教職員工生行經藍鵲育雛巢區時可撐傘、戴帽自保或繞道。圖／紅樹林有線電視提供

淡江大學校園生態豐富，工學大樓及教育學院前的廊道，從四月份開始，就常常發生臺灣藍鵲從空中俯衝而下，攻擊經過的大學生，因此校方加強宣導，並於行人步道張貼警示標語，教職員工生行經藍鵲育雛巢區時可撐傘、戴帽自保或繞道，而這樣的特殊情況，不僅是表現出淡江大學校園的生態友善，也讓大學生們與自然共存的學習經驗。

位在新北市淡水區校地廣大的淡江大學，校園不僅是座落在淡水五虎崗上頭，校園生態更豐富，就在學校的工學大樓及教育學院前的廊道，從四月份開始，就常常發生臺灣藍鵲從空中俯衝而下，用展翅的方式攻擊經過的大學生，而這也讓許多學生經過時都得要抬頭多注意，或是繞道避開樹下，但有些同學第一次被攻擊時，也嚇了一大跳。

學生也說，第一次被藍鵲攻擊時有嚇到，但久了就會知道經過要多注意，學校對於藍鵲事件已有相關宣導，也顯示出校園的自然生態環境豐富，當中也體諒藍鵲護子心切，下次經過藍鵲育雛巢區時會撐傘保護自己，避免受到襲擊。

對此淡江大學在學校的工學大樓及教育學院前的廊道，從四月份開始，就常常發生臺灣藍鵲從空中俯衝而下，攻擊經過的大學生，學校也說，每年的4月至8月為繁殖期，牠們與生俱來的強烈保護本能，在感到自己或巢穴受威脅時，就會採取攻擊行為。

而校方也已加強宣導，並於行人步道張貼警示標語，教職員工生行經藍鵲育雛巢區時可撐傘、戴帽自保或繞道，而這樣的特殊情況，不僅是表現出淡江大學校園的生態友善，也讓大學生們與自然共存的學習經驗。也說，在工學大樓前方有許多樹木，是臺灣藍鵲的活動領域，常見藍色小嬌客在樹林間飛舞，每年的4月至8月為繁殖期，牠們與生俱來的強烈保護本能，在感到自己或巢穴受威脅時，就會採取攻擊行為。

臺灣藍鵲，又稱臺灣暗藍鵲、紅嘴山鵲、長尾山娘或長尾陣仔等，為臺灣特有種鳥類，不得騷擾及驅趕，攻擊牠也會違反《野生動物保育法》。淡江學生事務處及總務處已加強宣導，並於五虎崗停車場及工學館前行人步道張貼警示標語，教職員工生行經藍鵲育雛巢區時可撐傘、戴帽自保或繞道，並避免背對藍鵲，以免遭受襲擊。行走時宜保持鎮靜，不要對藍鵲做出威脅動作，若不慎遭受攻擊，可至衛生保健組或相關醫療機構，觀察傷口並接受治療。而這樣的特殊情況，不僅是表現出淡江大學校園的生態友善，也為大學生們上一堂生命教育課程，與自然共存的學習經驗。

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