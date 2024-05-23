烏龜都會游泳？救援烏龜別急著放進水源小心害溺斃

5月23日為世界烏龜日，台北市動保處統計今年救援了高達130隻烏龜，當中不乏台灣原生種、珍稀野生動物食蛇龜，動保處特別提醒民眾，烏龜救援不能急著放到水源，其實有些烏龜不擅長游泳。另一方面，翡翠水庫周遭也有占地1296公頃的食蛇龜的保育園區，專門復育也作為牠們自在的小小天地。

動保處動物救援隊長林庭君表示，救獲130隻烏龜品種多元，常見的地圖龜、蘇卡達象龜，外來種巴西龜，也有珍稀的食蛇龜、柴棺龜。通常民眾通報救援烏龜，多事受傷以外，就是烏龜出現在馬路上慢速移動，民眾擔心烏龜被行車輾壓，也會有民眾直接協助移動。

不過，林庭君提醒，協助救援時，務必注意動物習性，曾有民眾在貓空附近宮廟看到有人將食蛇龜放進水池裡，但是身為陸龜的食蛇龜並不擅長游泳，反而可能會溺斃，因此，建議民眾看到待救援烏龜，立即通報1959動保處，切勿自行帶回家飼養。

另一方面，台北市翡翠水庫有一片占地1296公頃的「食蛇龜野生動物保護區」。翡管局經管科長梁逸帆介紹，食蛇龜其實不吃蛇而是吃蚯蚓，更是台灣唯一的陸棲型淡水龜，目前園區有一位保育巡邏員從事該區的監測調查。