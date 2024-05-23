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響應世界烏龜日 北市府：拾獲勿野放應通報

中央社／ 台北23日電

北市動保處今天表示，響應世界烏龜日，公布共救獲130隻烏龜，包含台灣原生種保育類野生動物，若民眾撿到烏龜，應通報、勿野放，獲報後由專人判斷烏龜種類及適當野放地點。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，今天是世界烏龜日，統計1月至今，共救獲130隻烏龜，烏龜品種多元，包含常見寵物龜（地圖龜、蘇卡達象龜）、外來種巴西龜、台灣原生龜種的食龜。

動保處表示，民眾在路上撿到烏龜，別急著放到水池或河川，建議通報1959動物保護專線，或拍照上傳「台北市政府LINE@」通報，由專人判斷烏龜種類及適當野放地點。

動保處指出，民眾通報救援烏龜原因，除受傷之外或發現烏龜出現慢速移動，擔心被車輾壓而主動救援，因多數民眾不知如何處理會通報動保處，但有民眾會協助把烏龜移動至安全地方。

動保處表示，若民眾協助救援時，務必注意動物習性，日前獲報有人把1隻食蛇龜放進貓空附近宮廟水池，因食蛇龜不擅游泳，擔心發生危險，派員巡查未發現食蛇龜，經評估可能已上岸。

動保處指出，民眾發現野生動物，應遵守不餵食、不干擾、不接觸，若基於安全因素要拾起烏龜，可撥1959動物保護專線或把烏龜拍照上傳至「台北市政府LINE@」，切勿直接找到水源野放烏龜，更不能帶回家飼養。

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