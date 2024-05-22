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【動物冷知識】誰才是狩獵高手？慢到爆的海馬靠這特性秒殺「超敏感」水蚤

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？速度比烏龜、蝸牛、樹懶還慢的海馬，卻是超強的狩獵高手！？

海馬怎麼辦得到？今天一起來看看動物狩獵的冷知識吧！




海馬的移動速度緩慢，比烏龜、蝸牛、樹懶還慢，幾乎可以說是完全跟著水流飄走，水流太強還要還要靠尾巴勾住海底的凸起物，才能防止被水流沖走。

他們的主要食物是一種生活在水中浮游生物－－水蚤，這些水蚤同時也是許多水中生物的食物來源。

水蚤只有1mm左右，不過他們有一個特殊技能，他們能夠感測到水中輕微的震動，當遇到危險時會立刻以極快的速度閃到一邊。科學家形容這個速度為每秒500倍身體長，相當於一個成年人每秒有900公尺的速度。

海馬的食物跑這麼快，他們跑這麼慢，那他們豈不是要餓死？

海馬之所以能夠成為狩獵效率高達90%的高手，重點就在於他們「夠慢」！

海馬緩慢靠近水蚤時，慢到可以不激起一點波瀾，讓海蚤無法偵測到有東西靠近，然後海馬用他們長長的口器吸一下，就能成功捕獲獵物了，這個吸速度甚至只要0.002秒！

若那隻被吸走的水蚤旁邊還有另一隻水蚤，海馬甚至能夠在不讓那另一隻發現的情況下吃掉他的同伴，然後再吸一下把另一隻也吃掉。

海馬真的是太神啦！




蜻蜓有優秀的飛行能力，能夠在空中飛飛停停。還有優秀的動態視力，他們的大腦有近80%都專用於視覺，這讓他們捕捉飛蟲時，可以預判飛蟲的飛行方向，然後提前飛到飛蟲的前面將其捕捉！

他們的腳也特化成適合抓捕獵物，細長又帶刺的腿，就像是牢籠一樣可以把昆蟲困在裡面。這讓他們的狩獵機率達到超高的95%！但與此同時失去的就是他們用腳移動的行動能力，所以蜻蜓即使稍微移動一小段距離，也必須用飛的過去。




黑足貓是貓科動物中第二小的貓咪，平均體重只有1.6公斤，但他們卻是貓科動物中的狩獵高手，狩獵機率高達60%！

雖然60%與前面兩隻蜻蜓、海馬相比，看起來超廢的，不過要知道同為貓科動物的萬獸之王獅子，成群結隊狩獵的成功率也只有18%左右而已。

黑足貓是夜行性動物，夜晚每50分鐘可以獵殺一隻脊椎動物，有時候一個晚上可以獵殺10隻以上，一整年可以獵殺3000多隻獵物，根本是無情的殺戮機器啊！


參考連結：1234

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