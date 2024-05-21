綠鬣蜥入侵 水雉復育陷蛋蛋危機

台南市市鳥水雉屬於第2級珍貴稀有保育類動物，占地約15公頃的官田區水雉生態教育園區經多年復育，去年調查約2882隻，現正值繁殖期，但近年外來種侵襲，還有農民目睹綠鬣蜥吃水雉蛋，有議員要求應採區域聯防等積極作法；市府表示，多年來持續採架設網具等方式保護水雉，今年力拚通過環境場域認證。

水雉生態教育園區主任李文珍說，保育團體去年底鳥類調查，水雉全台約3000隻，台南有2882隻，數量雙雙創歷年新高，主因是保育觀念抬頭及復育過程順利，目前外來種威脅以福壽螺、泰國鱧魚為主，前者會啃咬水雉棲息的菱角嫩葉，後者更跳上菱角葉吞吃水雉蛋，近年也有新外來種威脅，如亞洲錦蛙、斑腿樹蛙，水雉若誤食亞洲錦蛙可能會死亡，都讓保育之路步步為營。

綠鬣蜥已經為禍多年。本報資料照片

市議員穎艾達利說，外來種綠鬣蜥擴散嚴重，市府成立「獵龍大隊」雖成效不錯，仍有改善空間，為此這次議會定期會提案改善綠鬣蜥移除政策；他認為，林業署視各縣市需求給防治經費，論隻給錢，錢用完了就沒人抓，也曾出現無法兌換、出現離譜地亂丟綠鬣蜥。

穎艾達利說，台南過去二仁溪是綠鬣蜥防線，現在已擴及到急水溪等流域，因此策略應再精進，將各區負責改為區域聯防或是以整個台灣為單位來執行，另，目前20焦耳以下空氣壓縮槍，對1公尺以上綠鬣蜥無作用，也建請中央透過登記借用高動能槍提升獵捕力。

泰國鱧魚是強勢外來種。本報資料照片

市議員尤榮智則說，目前正值水雉繁殖期，有農友反映去年看到泰國八哥、綠鬣蜥在園區內吃水雉的蛋，市府應拿出有效防範作為。

農業局表示，使用驅鳥球、稻穀鐵粉保護水雉，因爭取到補助經費，目前拚場域補照，希望能盡快取得環境場域認證，至於議員建議的改善作為，將向中央反映，目前南市也已和高雄合作，希望提升獵捕效能。