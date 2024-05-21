貓咪咖啡廳寵物過勞 餵食秀恐觸法

近年以寵物互動為噱頭的餐廳、咖啡店暴增，但全台僅83家業者取得動物展演許可，其中北市僅市立動物園，其餘至少119家有飼養動物的餐廳全未申請展演許可。議員統計，台北市近3年接獲通報疑似違法動物展演件數有37件，卻僅開罰5件。動保處長陳英豪回應，接獲通報都會前往稽查，但還是要看是否認定違法展演，才能開罰。

近期新北、台中陸續傳出貓咪咖啡廳有虐貓的行為，議員柳采葳昨在議會財建部門質詢，指台北市目前有許多寵物餐廳，都標榜可與寵物互動，以某間貓咪咖啡廳為例，現場販售90、110、130元三種不同價位貓咪零食，且每天有貓咪餵食秀，店裡的貓疑似每天上班超過10小時；另一間動物主題餐廳則是以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可以加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。

不僅寵物餐廳，還有業者販售要價上千元的活體昆蟲體驗課程，動物觀察體驗90分鐘800元、昆蟲實驗假日班8堂課7680元，議員質疑，該業者也未取得動物展演許可。統計北市近3年有37件民眾檢舉疑似動物展演，包括以品種貓招攬生意、販售貓咪餵食商品、舉辦活體動物觀察營隊並收費，動保處卻僅裁罰5件，都是民眾檢舉才開罰。

陳英豪回應，議員提出的幾家餐廳是否有違法，還是要派員到現場才能認定，以貓咪餵食秀為例，如果是買賣業者，可以不需申請展演，但如果有飼養照顧不當行為，還是可以用動保法開罰；至於餐廳販售大嘴鳥飼料，還是要看現場賣的飼料是不是要帶回家的？寵物友善餐廳也不代表是動物展演餐廳。

對於動保處的說法，議員不滿開嗆「賣飼料不是當場給鳥吃？那會是給誰吃？」質疑動保處疑似袒護業者，態度過於消極，砲轟處長「你要不要直接下台？」

議員要求動保處修自治條例，針對動物招攬顧客的餐廳場所，應在「北市動物保護自治條例」新增飼養動物應符合的環境標準、填寫動物管理表、明定稽查頻率項目等，並且針對確實利用動物營業的餐廳場所，輔導業者取得「動物展演許可」。動保處允諾會在1個月內研議。