聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓咪咖啡廳寵物過勞 餵食秀恐觸法

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
近年以寵物互動為噱頭的餐廳、咖啡店暴增，但台北市僅市立動物園外，上百家動物餐廳全未申請展演許可。圖／議員柳采葳辦公室提供
近年以寵物互動為噱頭的餐廳、咖啡店暴增，但台北市僅市立動物園外，上百家動物餐廳全未申請展演許可。圖／議員柳采葳辦公室提供

近年以寵物互動為噱頭的餐廳、咖啡店暴增，但全台僅83家業者取得動物展演許可，其中北市僅市立動物園，其餘至少119家有飼養動物的餐廳全未申請展演許可。議員統計，台北市近3年接獲通報疑似違法動物展演件數有37件，卻僅開罰5件。動保處長陳英豪回應，接獲通報都會前往稽查，但還是要看是否認定違法展演，才能開罰。

近期新北、台中陸續傳出貓咪咖啡廳有虐貓的行為，議員柳采葳昨在議會財建部門質詢，指台北市目前有許多寵物餐廳，都標榜可與寵物互動，以某間貓咪咖啡廳為例，現場販售90、110、130元三種不同價位貓咪零食，且每天有貓咪餵食秀，店裡的貓疑似每天上班超過10小時；另一間動物主題餐廳則是以大嘴鳥和狐獴當噱頭，低消400元，消費者可以加購餵食大嘴鳥的水果盤75元。

不僅寵物餐廳，還有業者販售要價上千元的活體昆蟲體驗課程，動物觀察體驗90分鐘800元、昆蟲實驗假日班8堂課7680元，議員質疑，該業者也未取得動物展演許可。統計北市近3年有37件民眾檢舉疑似動物展演，包括以品種貓招攬生意、販售貓咪餵食商品、舉辦活體動物觀察營隊並收費，動保處卻僅裁罰5件，都是民眾檢舉才開罰。

陳英豪回應，議員提出的幾家餐廳是否有違法，還是要派員到現場才能認定，以貓咪餵食秀為例，如果是買賣業者，可以不需申請展演，但如果有飼養照顧不當行為，還是可以用動保法開罰；至於餐廳販售大嘴鳥飼料，還是要看現場賣的飼料是不是要帶回家的？寵物友善餐廳也不代表是動物展演餐廳。

對於動保處的說法，議員不滿開嗆「賣飼料不是當場給鳥吃？那會是給誰吃？」質疑動保處疑似袒護業者，態度過於消極，砲轟處長「你要不要直接下台？」

議員要求動保處修自治條例，針對動物招攬顧客的餐廳場所，應在「北市動物保護自治條例」新增飼養動物應符合的環境標準、填寫動物管理表、明定稽查頻率項目等，並且針對確實利用動物營業的餐廳場所，輔導業者取得「動物展演許可」。動保處允諾會在1個月內研議。

議員 貓咪 餐廳
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

5.7萬隻犬貓未做絕育 北市9年僅開罰84件遭指「成效不彰」

餵食秀恐觸法！貓咪咖啡廳寵物過勞 動保處長消極態度挨嗆下台

520總統就職 國軍空中力量展演

北市防禽流感 避免接觸餵食公園濕地野生禽鳥

相關新聞

綠鬣蜥入侵 水雉復育陷蛋蛋危機

台南市市鳥水雉屬於第2級珍貴稀有保育類動物，占地約15公頃的官田區水雉生態教育園區經多年復育，去年調查約2882隻，現正...

貓咪咖啡廳寵物過勞 餵食秀恐觸法

近年以寵物互動為噱頭的餐廳、咖啡店暴增，但全台僅83家業者取得動物展演許可，其中北市僅市立動物園，其餘至少119家有飼養...

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

水雉繁殖期到 外來種八哥、綠鬣蜥入侵 抗敵大作戰

面積約15公頃的台南市官田水雉生態教育園區，經多年復育，去年調查有850多巢，隻數約2700隻，但近年外來種泰國八哥大增...

柯爾鴨曬太陽竟起飛失蹤 飼主嘆：今天是牠生日

基隆市簡姓男子和妻子帶著家中飼養的柯爾鴨「鴨亞」，前往中正公園大佛像前廣場曬太陽時，竟眼睜睜地看著牠在面前起飛，朝義二路方式飛行下降後消失，急忙下山尋找無功而返。簡男說，今年是鴨亞的2歲生日，已籌備幫牠慶生，壽星卻失蹤了。他在網路貼文，希望基隆民眾幫忙找回牠。

日月潭魚虎抱卵 魚虎球恐大爆發

日月潭漁民近期屢捕獲抱卵的大魚虎，憂心入夏後魚虎球恐大爆發，盼政府加強移除成魚；縣府表示，由於收購成魚認定不易，且有不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。