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毛孩血要2萬？ 議員促成立媒合平台

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市犬貓數量約22萬隻，能提供捐血服務的動物醫院僅21家，因血液無收費標準，衍生黑市牟利問題。記者鍾維軒／攝影
台北市犬貓數量約22萬隻，能提供捐血服務的動物醫院僅21家，因血液無收費標準，衍生黑市牟利問題。記者鍾維軒／攝影

北市有21家獸醫院提供犬貓捐血服務。有議員指出，北市獸醫師公會僅訂輸血費用，血液價格無收費標準，250cc血液從1萬2千至2萬元不等，還有人培養血犬、血貓牟利，要求市府與民間合作成立寵物血液媒合平台或血液銀行。動保處回應，會研議和民間合作或以寵物捐血車方式試辦。

北市府統計，截至今年4月底，北市約有22萬隻犬貓、270家動物醫院，其中21家提供捐血服務。議員陳宥丞指出，北市獸醫師公會訂定診療費用標準，輸血費1萬元，含採血、配對、輸血監測，但血液費另計沒有標準，市價250cc犬血要1萬2000元、貓血2萬元。

陳宥丞說，2020年爆發有醫院專門養血犬、血貓賣血，不僅不人道，還有黑市牟利問題，柯市府當年協助台北市獸醫公會成立「血犬貓資訊媒合平台」，只媒合36件，因2022年前理事長過世，平台資訊不再更新運作。

陳提到，目前屏東科技大學有自己的寵物血庫，160犬貓捐過血、救活600隻寵物，若北市府無法成立平台，可建立資料庫，建議未來新建動物之家竣工後，可將現有的中繼之家，作為捐血中心營運。

動保處長陳英豪表示，動物血液資料庫的相關技術，非地方政府能處理、應由中央級的衛生機構來主責，包括血液安全品質、捐血流程、血液種類等，光犬隻就有16種血液、抗原及陰陽之分，配對流程相當繁雜。

陳英豪坦言，目前沒有任何動物收容所可當作捐血平台，且收容所會有交叉感染問題，不過去年台灣大學曾有寵物捐血車專案，後續會研議和動保團體、獸醫師公會等合作，讓企業認捐車輛，會與獸醫師公會討論恢復「血犬貓資訊媒合平台」。

北市 捐血中心 獸醫師
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