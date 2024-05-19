板橋寵物餐廳「精油抹貓、生病死亡」 新北動保處開罰了

新北市政府動保處日前接獲民眾通報板橋某寵物餐廳有私自繁殖及貓咪不當飼養等事件，新北市動保處立即派員前往現場查核，經查該店家未申請動物展演卻利用貓咪與客人互動營業，且販售不明分包裝飼料以及未施打狂犬病疫苗等。

新北市動保處表示，該寵物餐廳遭檢舉內容眾多，包含讓貓咪洗冷水澡，洗完後在冷氣房或陰涼處自然乾，不讓員工用吹風機幫貓吹乾；貓咪洗完澡使用精油塗抹身體，造成貓隻皮膚大範圍灼傷，毛脫落、皮膚紅腫；從貓舍接來的幼貓，才一個月大就讓牠待在店內跟其他成貓相處，讓客人玩，沒有隔離也沒顧慮到幼貓是否容易得到傳染病、細菌；並質疑店內貓咪生病不吃喝，因而導致死亡。店家已違反動物保護法及動物傳染病防治條例等相關規定，後續裁罰業者共計新臺幣11萬元，並帶回7隻貓咪協助開放送養。

業者回應店內貓咪生病未就醫導致死亡事件表示，咖啡廳店內貓咪除有自己飼養也有朋友不想養送過來，貓咪生病都會送動物醫院治療，先前死亡貓咪「咪醬」是前飼主棄養，飼養一個月後不吃不喝，被其他員工帶去送醫治療後死亡。另貓咪「丁丁」被動物醫院診斷為傳染性腹膜炎，不久後死亡。為確認飼養情形，動保處要求業者需提供就醫紀錄；另外民眾質疑店家私自繁殖及生病貓咪未就醫這些尚待查證，一旦屬實，將依據動保法再開罰。

聚傳媒