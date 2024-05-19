快訊

獨／阻詐再出招！信用卡消費延後24小時生效 銀行公會瞄準三大項目

伊朗總統直升機傳事故…強風大霧中「硬著陸」 內政部長證實曝現況

伊朗總統直升機驚傳「硬著陸」...救援隊急赴現場 目前狀況仍不明朗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋寵物餐廳「精油抹貓、生病死亡」 新北動保處開罰了

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
圖為該寵物餐廳非法販售飼料。圖／取自新北市政府
圖為該寵物餐廳非法販售飼料。圖／取自新北市政府

新北市政府動保處日前接獲民眾通報板橋某寵物餐廳有私自繁殖及貓咪不當飼養等事件，新北市動保處立即派員前往現場查核，經查該店家未申請動物展演卻利用貓咪與客人互動營業，且販售不明分包裝飼料以及未施打狂犬病疫苗等。

新北市動保處表示，該寵物餐廳遭檢舉內容眾多，包含讓貓咪洗冷水澡，洗完後在冷氣房或陰涼處自然乾，不讓員工用吹風機幫貓吹乾；貓咪洗完澡使用精油塗抹身體，造成貓隻皮膚大範圍灼傷，毛脫落、皮膚紅腫；從貓舍接來的幼貓，才一個月大就讓牠待在店內跟其他成貓相處，讓客人玩，沒有隔離也沒顧慮到幼貓是否容易得到傳染病、細菌；並質疑店內貓咪生病不吃喝，因而導致死亡。店家已違反動物保護法及動物傳染病防治條例等相關規定，後續裁罰業者共計新臺幣11萬元，並帶回7隻貓咪協助開放送養。

業者回應店內貓咪生病未就醫導致死亡事件表示，咖啡廳店內貓咪除有自己飼養也有朋友不想養送過來，貓咪生病都會送動物醫院治療，先前死亡貓咪「咪醬」是前飼主棄養，飼養一個月後不吃不喝，被其他員工帶去送醫治療後死亡。另貓咪「丁丁」被動物醫院診斷為傳染性腹膜炎，不久後死亡。為確認飼養情形，動保處要求業者需提供就醫紀錄；另外民眾質疑店家私自繁殖及生病貓咪未就醫這些尚待查證，一旦屬實，將依據動保法再開罰。

聚傳媒

狂犬病疫苗 貓咪
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

板橋核定海砂屋都更 民代盼公辦都更協助震災重建

板橋知名貓咖遭爆生病不救害死2貓 動保處開罰11萬

板橋驚傳火燒車！汽機車碰撞瞬間燃起大火 對向新聞轉播車遭波及半毀

日本湯澤市贈七夕美人燈 板橋公所添日式風情

相關新聞

影／查違停！「黃金暖男」駕駛座探頭 警傻眼網熱議

南投埔里警方昨獲報市區道路有車輛違停，派員到場處理，沒想到從駕駛座探出頭的竟是1隻黃金獵犬，員警傻眼愣了一下，發現後座有...

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

板橋寵物餐廳「精油抹貓、生病死亡」 新北動保處開罰了

新北市政府動保處日前接獲民眾通報板橋某寵物餐廳有私自繁殖及貓咪不當飼養等事件，新北市動保處立即派員前往現場查核，經查...

屏東縣四重溪卡比園區 女遊客遭水豚咬傷右小腿

有網友在社群Dcard發文，她今年2月初到屏東縣四重溪某水豚園區與水豚互動時，遭水豚突然咬傷右小腿，當下她嚇得魂飛魄散，...

犬貓血液250cc可賣2萬元？ 貓犬血交易平台厥如 致黑市價格浮動

台北市21家獸醫院提供犬貓捐血服務。有議員指出，北市獸醫師公會僅訂有輸血費用，血液價格無收費標準，250cc血液從1萬2...

毛孩的健康殺手！網議12種貓狗「常見疾病」須當心

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「貓狗常見疾病」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的貓狗常見疾病排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。