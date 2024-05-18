正確餵食流浪犬貓 惹議

流浪動物「零撲殺」政策後，各地收容所爆滿，餵食流浪犬貓是愛心行為或助長遊蕩動物成長？台中烏日有里長發傳單，宣導要正確餵食，引發爭議。該里長說，目的是盼勿隨意餵食。飽受流浪狗聚集之苦的另名里長說，通常愈餵就愈多，造成環境髒亂、追逐咬人等，問題很大。

遊蕩動物危害野生動物，前三名苦主為穿山甲、石虎與山羌。農業部統計，去年搶救65隻遭犬攻擊的野生動物，以穿山甲17隻最多，其次石虎16隻、山羌11隻；以穿山甲為例，野外受傷主因原本為「獸鋏」，10年來「犬攻擊」已成為最大的致命傷。

遊蕩犬生存在淺山地區，近2年曾被攻擊的野生動物，還有白鼻心、獼猴、珠頸斑鳩、夜鷺、食蛇龜、紅嘴黑鵯等。據調查，2017年到去年有21隻石虎裝設追蹤器，其中7隻身亡，5隻被戶外攝影機拍到遭犬隻圍攻咬死，另有2隻傷口上有犬咬傷痕。

烏日榮泉里辦公室5月發放關懷戶物資，通知書宣導TNVR政策，內容提到「餵食流浪犬貓並不違法，若造成環境髒亂可依法開罰」，正確餵食要挑選適合地點、餵食適當食物，清潔餵食現場等。

有里民認為，宣導單似乎變相鼓勵餵食，擔心里內聚集流浪狗。里長何聰智澄清，里內無餵食熱點或流浪狗攻擊案，因有民眾想餵流浪狗才會宣導，盼勿隨意餵食。

龍井區麗水里地廣人稀，常有人放生家犬、餵食流浪狗。里長陳耀墩說，里內已有10群野狗，每群約7、8隻，里民常被狗追，也曾被狗咬傷；以里內經驗，「正確餵食」運作有困難，只會愈餵愈多、趕也趕不走，奉勸別再餵了，愛狗就帶回家養。

台灣動物社會研究會創辦人朱增宏表示，社區很難完全杜絕流浪貓狗，登記餵食者、固定餵食地點等都是權宜之計，要真正根絕要全盤規畫，落實寵物登記，擴充收容能量與執行人道處理。石虎保育協會理事長劉威庭認為，遊蕩犬貓平均壽命不長，餵食會延長在野外生存、繁衍後代，反而加深問題。

台中市動保處長林儒良說，餵食無法令禁止，若汙染環境可開罰，每年都有1至2案移送環保局開罰。