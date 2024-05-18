熱區移置遊蕩犬 試辦3個月沒下文

遊蕩動物衝擊野生動物生存，也屢屢造成車禍事故，農業部去年底在苗栗、台中、南投試辦生態熱區移置遊蕩犬計畫，該專案結束後就無下文。地方執行人員表示，執行僅3個月又倉卒上路，實施成效不顯著，也無延續計畫，全案已喊停。動保團體認為，農業部應公布執行成效，並推動後續計畫。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，去年僅執行3個月到12月底，今年會整併到年度遊蕩犬管理計畫執行，有必要時會擴大試辦，由於人力有限，南投、苗栗會先補完去年計畫進度，預計第3、4季公布執行成效。

統計全國遊蕩犬隻2020年有15.5萬多隻，平均每百人有0.66隻，最新統計為2022年總數，全國已達15.9萬隻，每百人有0.67隻。

農業部去年10月起推動3個月的試辦計畫，台中市動保處長林儒良說，東勢區明正里、茂興里、夏興里、泰興里等石虎易出沒地區為試辦區，計畫期間捕獲11隻流浪犬貓，其中5隻由地方認養，2隻送收容所，另有4隻收容後病亡。

中市府委託廠商拜訪熱區內1890戶民宅，調查有340隻疑似有主犬隻，其中173隻現場植入晶片，後續追蹤100隻植入晶片，還有67隻未植入。動保處表示，試辦計畫只有3個月，總預算250萬元，今年沒有延續計畫，該方案已停止。

南投縣府選擇石虎活動密集的集集、中寮、名間3鄉鎮為試辦地區，總經費327萬元。縣府表示，試辦期間捕獲24隻流浪犬，17隻輔導代養、5隻收容、2隻收容後病逝；遊蕩犬擅躲藏、捕捉不易，去年試辦期太短，今年透過TNR計畫，在該熱區內又捕捉到75隻遊蕩犬。

縣府表示，熱區內調查到620隻疑有主犬隻，其中178隻已植入晶片、絕育與完成寵物登記，其餘442隻因飼主不在或難以認定飼主，迄今仍未處理。

南投縣家畜疾病防治所長唐佳永說，試辦方案成效不佳，願意認養流浪犬的人不多，更大的問題是許多人飼養犬隻，卻不願辦理寵物登記，放養犬成為最大黑數。

台灣之心動物保護協會秘書長戴雋哲說，農業部在試辦計畫結束後未公布成效，後續也無延續計畫，遊蕩動物威脅是否改善？作為應更積極。石虎保育協會理事長劉威庭說，試辦計畫委由各縣市辦理卻不知成效，狀況很混亂；石虎族群數少，卻屢遭遊蕩犬攻擊，政府應檢討作法朝零遊蕩犬貓方向努力。