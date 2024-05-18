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國際瀕危物種日 動物園團團重生

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市立動物園瀕危動物故事館昨天舉行動土典禮，人氣大貓熊「團團」的形態標本搶先亮相，許多民眾特別前來觀看。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園瀕危動物故事館昨天舉行動土典禮，人氣大貓熊「團團」的形態標本搶先亮相，許多民眾特別前來觀看。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園昨選在國際瀕危物種日宣布「瀕危動物故事館」動工，未來將展示穿山甲、射紋陸龜、無尾熊、黑腳企鵝和大貓熊等20多種動物的形態標本，前年因病過世的大貓熊「團團」標本昨搶先亮相，吸引粉絲特地前來朝聖，直呼本尊很真實，「看了很感動。」

動物園1988年迄今已製作400多件形態標本，少數個體逝世會如團團「重現」，大象「林旺」最知名，團團2022年11月19日死亡，園方即啟動團團保存計畫，包含留存皮毛、骨骼、冷凍精子及纖維母細胞等樣本，基於瀕危稀有物種，決定以團團最自然樣態製作形態標本。

現場不少大小朋友駐足在「團團」前方，不停觀察細緻度，民眾驚呼真的超級逼真，眼睛炯炯有神，彷彿重生一般。「我是特別來看團團。」李姓女大學生直呼本尊很真實，也後悔團團還在世時，沒有多來看牠。

動物園發言人曹先紹表示，有些動物過世後，須優先病理解剖或老齡個體狀況不佳，不見得每隻動物個體都適合作成標本。

曹先紹指出，目前標本製作聚焦在形態標本，學術研究還有棍棒標本、骨骼標本、皮毛標本、浸泡標本、活標本如精子或活體細胞等，每個品項具有各自角色與功能，基於標本的貢獻度，傾向能保留就保留。動物園近年攜手農業部畜試所，異地妥善保存動物的遺傳樣本等，迄今已有上萬管。

園方在教育中心地下一樓規畫瀕危動物故事館，以形態標本等樣貌呈現動物園持續保存的重要物種，包含結合建園110周年13種焦點保育物種的穿山甲、無尾熊等國際關注物種，盼向外界傳遞生命學習、翻轉全球物種瀕危趨勢行動等理念，展區預計9月對外展出。

動物園 團團 穿山甲
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