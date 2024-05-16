台灣藍鵲繁殖期 新北動保籲經過育雛區戴帽撐傘

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，4月到8月是台灣藍鵲繁殖期，呼籲民眾勿攻擊台灣藍鵲，經過育雛巢區可戴帽、撐傘保護自身安全或繞道，以免被台灣藍鵲襲擊。

動保處表示，特有種鳥類台灣藍鵲頭到胸部是黑色、嘴喙及腳鮮紅色，全身寶藍，中央尾羽甚長，其他各羽中段黑末段白，經常拖曳長尾飛行，又稱長尾山娘，棲息於中、低海拔森林。

動保處表示，台灣藍鵲為農業部公告保育類野生動物，攻擊台灣藍鵲違反野生動物保育法，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

動保處說，台灣藍鵲有極強護巢行為，育雛期間會攻擊進入巢區範圍的入侵者，撫育幼雛時間約5週到6週，只要育雛工作結束，台灣藍鵲就會成群離去。

動保處表示，遇見台灣藍鵲幼雛落巢，先不要將鳥帶走，可判斷是學飛的幼鳥或沒行動能力的落巢雛鳥，鳥外觀是否有外傷或親鳥有沒有在旁，再採取援助或撥1959動保專線通報。