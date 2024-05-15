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小抹香鯨擱淺宜蘭海灘 緊急搶救仍救不回無奈安樂死
宜蘭縣蘇澳無尾港海灘今天發現1隻長285公分小抹香鯨擱淺，經獸醫評估健康狀況不佳，最終決定執行安樂死及病理解剖，了解擱淺原因。
海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部中午12時許獲報，蘇澳無尾港海灘發現1隻鯨豚擱淺，立即通報相關單位協助處理。
第一（宜蘭）巡防區指揮部表示，海巡人員抵達後先用救援毛毯及海水持續為鯨豚保濕，後經宜蘭縣政府農業處確認為小抹香鯨，但因健康狀況不佳，後經獸醫評估只好執行安樂死及病理解剖，了解擱淺原因。
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