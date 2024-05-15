小抹香鯨擱淺宜蘭海灘 緊急搶救仍救不回無奈安樂死

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？有一種蝙蝠的雄性也能分泌乳汁、哺餵幼體哦！ 今天我們一起來看看動物喝奶奶的冷知識吧！ 棕櫚果蝠的爸爸也能分泌乳汁，科學家認為可能與他們吃下的食物有關，爸

2024-05-15 16:37