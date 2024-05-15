快訊

男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小抹香鯨擱淺宜蘭海灘 緊急搶救仍救不回無奈安樂死

中央社／ 宜蘭縣15日電
今天中午12時許在宜蘭蘇澳鎮無尾港海灘發現1隻擱淺的小抹香鯨。圖／第一岸巡隊提供
今天中午12時許在宜蘭蘇澳鎮無尾港海灘發現1隻擱淺的小抹香鯨。圖／第一岸巡隊提供

宜蘭縣蘇澳無尾港海灘今天發現1隻長285公分小抹香鯨擱淺，經獸醫評估健康狀況不佳，最終決定執行安樂死及病理解剖，了解擱淺原因。

海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部中午12時許獲報，蘇澳無尾港海灘發現1隻鯨豚擱淺，立即通報相關單位協助處理。

第一（宜蘭）巡防區指揮部表示，海巡人員抵達後先用救援毛毯及海水持續為鯨豚保濕，後經宜蘭縣政府農業處確認為小抹香鯨，但因健康狀況不佳，後經獸醫評估只好執行安樂死及病理解剖，了解擱淺原因。

安樂死 抹香鯨 海巡署 獸醫
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

演唱會不想再淋雨！宜蘭盼建小巨蛋 議員分析：非為蓋而蓋

宜蘭某國中老師遭控性侵非第一次 上次「這原因」被判無罪

宜蘭童玩護照今起預售 只要100元可多次進出園區超划算

台62線延伸宜蘭預計2041年完工？ 議員批：沒人會相信

相關新聞

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

小抹香鯨擱淺蘇澳海灘 搶救不回…無奈安樂死

1隻保育類的小抹香鯨今天中午不明原因擱淺在宜蘭縣蘇澳鎮無尾港海灘，海巡署獲報到場時，小抹香鯨還有生命跡象，救難人員緊急搶...

小抹香鯨擱淺宜蘭海灘 緊急搶救仍救不回無奈安樂死

宜蘭縣蘇澳無尾港海灘今天發現1隻長285公分小抹香鯨擱淺，經獸醫評估健康狀況不佳，最終決定執行安樂死及病理解剖，了解擱淺...

【動物冷知識】夜行界超級奶爸！寶寶嘴饞想吸兩口 棕櫚果蝠♂挺胸而上幫育兒

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？有一種蝙蝠的雄性也能分泌乳汁、哺餵幼體哦！ 今天我們一起來看看動物喝奶奶的冷知識吧！ 棕櫚果蝠的爸爸也能分泌乳汁，科學家認為可能與他們吃下的食物有關，爸

賠了夫人又折兵…毛孩遭浪犬「硬上弓」反挨罰 台南絕育補助6月開跑

寵物主人要注意了！若家中犬貓未絕育可能會被罰，曾經有飼主的母犬未絕育，遭到流浪公犬「霸王硬上弓」，最後懷孕產下幼犬，被民...

小琉球生態壓力被環團點名排前3 學者指熱觀光衝擊海洋生態不意外

綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現含小琉球的大鵬灣為生態壓力最高的前3名；中山大學海洋研究所教授張水鍇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。