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【動物冷知識】夜行界超級奶爸！寶寶嘴饞想吸兩口 棕櫚果蝠♂挺胸而上幫育兒

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種蝙蝠的雄性也能分泌乳汁、哺餵幼體哦！ 今天我們一起來看看動物喝奶奶的冷知識吧！




棕櫚果蝠的爸爸也能分泌乳汁，科學家認為可能與他們吃下的食物有關，爸爸一起餵奶也有助於一夫一妻制的關係，提高寶寶的存活率。

蝙蝠媽媽一邊的乳頭就有350µl，爸爸只有4-6µl，很難光靠爸爸養活未斷奶的寶寶，但也適時減輕媽媽的負擔了！




環管蚓螈看上去很像蚯蚓，但他們其實是兩棲類動物，體長介於28.6-45公分。 身為卵生的兩棲類動物，環管蚓螈的媽媽居然會分泌類似乳汁的營養液餵食幼體，而且分泌營養液的地方也很特別，是在他們的泄殖腔，也就是平常用來交配、產卵、排泄的地方。

幼崽在哺乳前，會先在媽媽的屁屁旁邊發出敲擊聲和蠕動聲，這暗示幼崽在乞求食物，而母體做出回應。這種透過聲音索求食物的行為，在兩棲類動物中是非常獨特的存在，進一步凸顯環管蚓螈在生物界中的特殊地位！




雌性采采蠅一次只能讓一顆卵受精，其他卵會保留在子宮內。卵在母體內孵化，孵化後的幼蟲透過母體子宮內的乳腺獲取營養。

這被稱為「腺營養胎生」，與一般卵胎生不同，一般的卵胎生在母體孵化後，幼體無法在母體內獲取營養，需要離開母體後另外尋找食物。

腺營養胎生則是卵在母體孵化後，仍可持續在母體內獲取營養，等到吃飽飽後離開母體，隨即化蛹，等待成蟲。

除了在采采蠅外，腺營養胎生也是虱蠅總科（Hippoboscoidea）、墨麗蠅亞科（Mesembrinellinae）等昆蟲的一種繁殖方式。

參考連結：12345

蝙蝠
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