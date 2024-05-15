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小琉球生態壓力被環團點名排前3 學者指熱觀光衝擊海洋生態不意外

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現含小琉球的大鵬灣是為生態壓力最高的前3名；圖為小琉球海洋志工不定期淨海，清除纏繞珊瑚的廢漁網等物。圖／小琉球海洋志工隊提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現含小琉球的大鵬灣是為生態壓力最高的前3名；圖為小琉球海洋志工不定期淨海，清除纏繞珊瑚的廢漁網等物。圖／小琉球海洋志工隊提供

綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現含小琉球的大鵬灣為生態壓力最高的前3名；中山大學海洋研究所教授張水鍇說，小琉球登島遊客除疫情期間外年破百萬，觀光熱潮帶來的遊憩壓力，是衝擊海洋生態主因，縣府7月起收每人60元觀光保育費，雖只是跨出保育一小步，卻是好的開始，立法院應加速審查海保法，建立長期監測與管理系統維護海洋生態，創造生活、生態、生計三贏。

屏東縣政府2019年起委託中山大學海洋事務研究所調查研究，發現在觀光蓬勃發展和氣候變遷下，小琉球潮間帶海洋生物較過去明顯衰退，縣府隔年起在杉福、漁埕尾、肚仔坪3處自然人文生態景觀區潮間帶，實施人流管制等保育措施。

去年再委託中山大學調查，發現3處潮間帶大型底棲無脊椎動物密度，雖有穩定回升，但恢復速度緩慢；張水鍇說，垃圾、民生汙水和廢漁網都是人為產生，要在發展觀光和生態保育間找到平衡點，海洋保育教育宣導外，正在審查海保法很重要。

國立海生館研究員樊同雲觀察，旺季時小琉球各浮潛點人多到像「下水餃」、潮間帶如「貪食蛇」，海洋生態經不起經年累月的踩踏摧殘，加上島上民生汙水、廢漁網和氣候異常引造成珊瑚白化，全島珊瑚系生態大幅衰退，甚至已到「失能」程度，近年藉由人工復育只是杯水車薪，還好島上海洋保育志工投入淨灘和淨海，縣府管制潮間帶人流，不致惡化，若不能像墾丁依國家公園法劃設禁入的海洋資源生態保護區，至少要做好生態監測和人數管控。

南台灣潛水觀光熱點的屏東墾丁也被綠色和平「點名」海洋棲地持續受破壞，並端出珊瑚衰敗、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚、垃圾累積的證據；長年投入環境永續公益活動的台灣潛水公司執行長陳琦恩說，墾丁每年湧入數百萬遊客，帶來龐大的垃圾，還有漁民捕魚的漁網，不可能要求每個人都守法，出現在海底不意外，喜的是淨海觀念漸普及，教練帶學員導潛時都會撿拾，加上受國家公園法保護，墾管處也長年監測和管理，狀況一天比一天好。

小琉球 潮間帶 珊瑚
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