夜訪呆萌大雪山三寶 林業署5月23日起帶領住宿客夜觀

大雪山國家森林遊樂區很多野生動物棲息，夜晚有三寶白面鼯鼠、台灣野山羊、山羌出沒，林業及自然保育署台中分署將於5月23日起至10月的每週四、五舉辦活動，帶領住宿遊客夜訪野生動物。

林業及自然保育署台中分署今天指出，推出大雪山夜觀活動已有7年，深受遊客喜愛，今年在遊客不斷敲碗下持續辦理，由專業講師帶領住宿遊客認識大雪山生態環境。

台中分署說明，大雪山國家森林遊樂區野生動物資源豐富，除了可在白天觀賞多達31種繽紛迷人特有種鳥類，夜幕低垂後，大雪山三寶－白面鼯鼠、台灣野山羊、山羌讓夜晚的森林充滿生機、熱鬧不已。

台中分署從5月23日起至10月的每週四、五將舉辦夜觀活動，帶領住宿遊客夜訪野生動物，在不干擾野生動物原則下，尋找在枝頭上呆萌可愛的白面鼯鼠，聆聽台灣野山羊與山羌兩者高度反差的叫聲，同時體驗夜幕下森林獨特風情。

有關大雪山夜觀活動報名方式，台中分署表示，可於訂房完成後，一併於訂房網站上報名（1個月前開放），如已完成訂房者，請直接致電向大雪山遊客中心報名，活動於晚間7時到9時進行，每梯次限額30人，活動相關訊息請至台灣山林悠遊網查詢。