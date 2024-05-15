環團：觀光區水下棲地多遭破壞 海龜遭漁網纏繞亡

中央社／ 台北15日電

綠色和平今天（15日）公布海洋觀光區生態壓力評估調查，以大鵬灣、北海岸、東北角地區海洋生態壓力相對較高；多數觀光區水下皆出現棲地遭破壞情況，甚至在澎湖西嶼發現遭漁網纏繞、已死亡的海龜

綠色和平今天舉辦「全台六大海洋觀光區生態壓力評估記者會」，分析澎湖、大鵬灣（含小琉球）、墾丁、北海岸、東北角（含龜山島）、東部海岸（含綠島）等沿近海船舶活動，並推估其潛在生態壓力。

嘉義大學生物資源學系暨研究所副教授邱郁文表示，船舶對於水下生物可能會有多重干擾。首先，大型船隻可能需要改變航道以避開潛在的障礙物或淺灘，可能導致海床沉積物的移動、破壞生態系統。

邱郁文指出，船舶的引擎聲和螺旋槳轉動聲，對於鯨豚、海龜或翻車魚等水下生物感受到的是震波，會有不良影響；而船舶也可能與鯨魚、海龜等海洋生物直接碰撞。

邱郁文說，船舶外殼可能有藤壺、海草和其他生物附著，移動過程對當地生態系統造成變化；而船舶的燃料泄漏和油污染、廢水排放可能對海洋生態系統造成嚴重破壞。

綠色和平說明，這次調查是透過「船舶自動識別系統」（AIS），統計逾2億筆沿近海的觀光船與漁船活動，並透過船舶活動的行經距離、出現頻率與停留時間，推估水域生態壓力。

綠色和平調查上述6處觀光海域的3項指標，幾乎皆高於全台平均，又以大鵬灣、北海岸、東北角地區海洋生態壓力相對較高。

此外，綠色和平與在地潛水業者合作，近半年來在澎湖、北海岸、東北角與墾丁的熱門潛點，皆發現海洋棲地持續受破壞、珊瑚衰敗、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚，垃圾大量累積。

綠色和平海洋專案主任李于彤呼籲，台灣的海洋生態與海上遊憩活動是極具價值的觀光資產，需要海洋保育法從根本建立一套制度，運用分級管理，讓海洋資源使用和生態達成平衡，維持台灣觀光產業的競爭力。

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