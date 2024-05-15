沈錦豐聚焦遊隼生態 記錄有趣畫面

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐多年來持續記錄「酋長岩」的遊隼生態，每年繁殖季都拍下許多珍貴畫面和影片，並從中發掘「故事」。今年他拍下幼鳥「小寶」意外落巢畫面，千鈞一髮之際穩住身軀才倖免於難，還拍到三寶搶食，撞翻親鳥後自撞岩壁畫面，驚險又有趣。

沈錦豐早出開計程車為生，20多年前加入鳥會，與基隆市野鳥學會創會理事長，被稱為「老鷹先生」的叔叔沈振中一起關心鳥類生態。叔侄聯手合力推動鳥會發展，宣揚生態保育觀念。

2001年沈錦豐首次擔任鳥會理事長，除推廣賞鳥活動，帶領民眾認識生態世界，也推動鳥會轉型生態保育及環境教育資源中心，跨出「鳥」的領域，擴大關心蝴蝶、蜻蜓等生態。

記錄遊隼、鸕鶿生態成為沈錦豐近年的重點工作，新北市政府2021年發表紀錄片「遊隼的故事」，這部影片就是由沈錦豐擔任導演，分享公私協力6年保育成果，他還到新北市各地校園播映影片，與師生互動，推廣野生動物保育。

沈錦豐說，小時候想當老師，但考不上大學因此死心，沒想到投身生態工作，年過六十成為社區學員口中的「沈老師」，實現早已遺忘的志願。

沈錦豐與鳥會成員除關心鳥類生態，還合力推動搶救金龍湖、守護深澳象鼻岩、寶貝內寮濕地及永續基隆嶼、海豹岩計畫，沈在2016年獲頒國家環境教育獎個人組特優殊榮，基隆鳥會也在2018年獲國家環境教育獎團體組特優表揚。