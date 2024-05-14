家中遭燕子築巢！他怨「超多鳥屎要清」想拆 一票人搖頭：是吉兆

不少人都有家中被鳥類築巢的經驗，近日一名網友就分享，他發現老家屋簷出現燕子窩，且每天都有一堆鳥屎要清理，雖然家人不忍心將其拆除，但他覺得不衛生，想將鳥巢處理掉。文章曝光後，不少人指出「燕子築巢是吉兆」，建議他不要拆掉。

原PO在PTT發文表示，他很久沒回老家，近日回去時，發現家裡被燕子入侵，在屋簷底下築巢，巢中有兩隻看起來快要會飛的小燕子。

然而，鳥巢底下的磁磚地板上卻全是鳥屎，原PO媽媽每天都要清理牠們的大便，雖然媽媽不忍心趕走燕子，但原PO覺得很髒，想將鳥巢處理掉，詢問網友：「該拆掉鳥鳥的違建嗎？」

文章引起熱議，不少人建議他別拆掉，並指出燕子能帶來好運，「燕子在你家築巢代表風水好，吉兆，別拆啊」、「家裡有鳥築巢表示吉屋，可遇不可求」、「燕子築巢會帶財」、「燕子不是福鳥嗎，通常不會趕他們走」、「燕子會吃蚊蟲，且築巢在騎樓不會帶禽蟎進屋裡，燕子和麻雀都變少了，不要趕他們走啦」。

有網友說明，可以在鳥巢下面墊東西，以解決鳥屎問題，「底下鋪個報紙接便便，會比較方便清理」、「牠們很快就離巢了，釘個板子之類的就好」、「我家這邊整條街的騎樓都是燕子，大家都是在巢下裝木板」、「我們都在燕巢底下黏個紙箱裝大便就不會滴到了，還可以定期換」。

不過也有人認為，放任鳥類築巢可能會有衛生問題，且燕子每年都會回來，建議在小燕子會飛後就拆除，「等離巢再打掉吧，不打掉明年會有另一批來」、「長這麼大快離巢了，等換季再拆」、「超會拉，一看到就是趕緊除掉」、「會拆的人很多吧，環境問題」、「小心禽蟎，我去年中一次，全身癢」、「禽蟎可怕得要死我受不了，一定拆吧，還有便味和樹枝」。