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台灣特有物種諸羅樹蛙瀕危 3大棲地需強化保護

中央社／ 台北13日電

生多所今天表示，關於瀕危暨台灣特有物種諸羅樹蛙最新研究顯示，台南麻豆、永康的族群具遺傳獨特性，需加強棲地保護；分布較廣的雲嘉地區，應維持棲地空間連續性，降低滅絕風險。

農業部生物多樣性研究所發布最新研究資訊指出，台灣珍貴稀有的保育類動物諸羅樹蛙，同時在「國際自然保育聯盟（IUCN）受脅物種紅皮書」中被列為瀕危（Endangered,EN）等級物種，應對個別族群對於各自生態的適應性，以及因此所具備的遺傳多樣性，視為不同保育管理單元，分別進行保育。

生多所指出，研究結果顯示，諸羅樹蛙的族群遺傳大致分成3個、存在明顯遺傳差異，且各自擁有獨特遺傳特徵的族群，這些族群分別位於雲嘉地區、台南麻豆和台南永康。

生多所表示，透過基因組層次的遺傳分析發現，目前台南麻豆、台南永康族群的遺傳多樣性並未受到近親交配影響，因此暫時不需要引進其他地區繁殖個體，而是要加強對現有棲地的保護。

對於地理分布範圍較大的雲嘉地區族群，生多所建議維持棲地空間連續性，藉此降低因棲地破碎化導致族群滅絕的風險。目前農業部林業及自然保育署也在雲嘉地區著手推動諸羅樹蛙的竹林生態服務給付計畫，以利保育。

生多所指出，過去台南永康的諸羅樹蛙族群遺傳資訊一直缺乏資料，於是利用簡化基因組定序分析方法進行研究；而台南永康的三崁店族群自2007年被發現後，經多方保育團體努力下，正積極推動成立三崁店生態公園，以利保育。

然而台南麻豆的諸羅樹蛙族群分布較分散，雖然在果園及總爺糖廠等地仍能找到少量族群，但同樣面臨著棲地開發的威脅。

生多所表示，台南永康及麻豆地區的諸羅樹蛙族群對於保存此物種的基因多樣性意義重大，將持續致力研究、保育台灣生物多樣性。

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