伯曼貓、緬甸貓最長壽 台、英研究： 無毛貓較早夭

台灣與英國學者合作的大規模研究發現，在常見的寵物貓品種中，伯曼貓（Birman）和緬甸貓（Burmese）平均壽命最長，無毛貓（Sphynx，又稱斯芬克斯貓）則最早夭。

總部位於紐約的科學新聞網站「科學實況」（LiveScience）報導，本月7日發表在「貓內外科獸醫學期刊」（Journal of Feline Medicine and Surgery）的研究檢視了英國近8000隻寵物貓的資料，這些貓咪於2019年1月到2021年3月間逝世。

研究共同作者、倫敦「皇家獸醫學院」（Royal Veterinary College）同伴動物流行病學家歐尼爾（Dan O'Neill）說，研究主要動機是利用資料，以讓人們「在瞭解情況的前提下，做出攸關寵物貓健康的決策」。

某個貓咪品種的平均壽命可被視為有用的衡量標準，但無法說明一切。為更瞭解貓咪的預期壽命，研究人員製作了「壽命圖表」，用來估計貓在任何特定年齡的平均剩餘壽命。

研究主要作者、中興大學小型動物流行病學者鄧紫云說，「壽命圖表」可讓飼主和獸醫在考慮做出認養、醫療或安樂死等重要決定時掌握更多資訊。

研究發現，英國寵物貓出生時的平均壽命是11.7年。整體來說，俗稱「米克斯」的混種貓咪約可比純種貓多活1.5年。

緬甸貓和伯曼貓的出生時的平均壽命各達14.4年，居眾貓之冠。無毛貓的平均壽命則只有6.7年，這可能是因為其天生體質較易罹患心臟病等疾病。

除品種外，還有其他因素會影響貓的平均壽命，比如母貓平均比公貓多活1.3年；切除卵巢或閹割的貓咪則會比沒有動這類手術的同類多活1.1年。

研究人員指出，社會文化偏好，例如是否應把貓養在室內或允許貓咪外出，可能也會影響牠們的預期壽命。這類偏好會帶來巨大差異，但在研究中很難量化。

這項研究也意外引發部分「鏟屎官」的情緒反應。鄧紫云說，她的一位朋友在社群媒體分享研究，結果引來諸多迴響。

她告訴「科學實況」，看到研究結果後，很多人都會說，「貓生苦短，我要更疼我的貓」，或是「我會更珍惜我們共有的時光」。由此看來，這項研究還可讓飼主更珍惜寵物相伴的時間，以及「飼主和寵物的連結與關係」。