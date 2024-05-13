賞螢季易路殺 設4廊道降9成

螢火蟲季開跑，新北土城桐花公園不僅是賞桐景點，也是賞螢熱區。賞螢車流一多易導致路殺事件，為此農業局在公園設置4處生態廊道，包括地下涵管、天空廊道及斜坡等防路殺。農業局觀察，廊道設置後，當地路殺減少9成。

農業局在桐花公園周邊設置4處生態廊道，第一處是漏斗狀誘導式斜坡，利於龜類爬行，引導小動物們進入地下涵管生態廊道；第二處是誘導式斜坡下的地下廊道，廊道高度100公分、寬度50公分，可兼容小至中等體型動物，讓多種小型哺乳動物、蛇類、青蛙等兩棲類動物可以經由廊道安全過路。

第三處是天空廊道，因道路兩側樹冠不相連，因此打造空中廊道，讓棲息於樹冠層的動物，如松鼠、樹棲蛇類等，可利用廊道安全抵達對側樹林，曾記錄到台灣藍鵲停留休息；第四處是修復既有道路涵管，設地下廊道及鋪設菱格網，讓棲息於地表層的動物從地下廊道穿越，減少路殺。