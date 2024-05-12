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北市動物園雙峰駱駝「煙雨」病況惡化 園方證實今下午離世

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園非洲動物區雙峰駱駝「煙雨」，3月時出現挑食現象，經檢查發現白血球數量、腎功能指數異常，經治療後發現腎功能受損嚴重，今天下午離世。圖／北市動物園提供
台北市立動物園非洲動物區雙峰駱駝「煙雨」，3月時出現挑食現象，經檢查發現白血球數量、腎功能指數異常，經治療後發現腎功能受損嚴重，今天下午離世。圖／北市動物園提供

台北市立動物園非洲動物區雙峰駱駝「煙雨」3月時出現挑食現象，經檢查發現白血球數量、腎功能指數異常，治療後雖白血球數量回到正常，但腎功能嚴重受損，狀況不樂觀。園方今晚表示，「煙雨」下午被發現躺在墊子上無力站起，生命已到盡頭，最後在奶爸、奶媽陪伴下離世。動物園發言人曹先紹說，按程序會請台大獸醫團隊做病理解剖，不排除是先天性缺陷。

「煙雨」2012年5月10日早上出生，一出生被發現前肢交叉（剪刀腳），無法站立吸吮母乳，抵抗力較差，加上獸醫師每天要為其前肢復健，安排牠住進動物醫療中心並採人工哺育，但後來考量雙峰駱駝是社群性動物，直到去年3月才重返非洲動物區。

園方表示，今天下午2點39分保育員通報「煙雨」躺在墊子上無力站起，獸醫團隊趕緊前往醫護，但大型草食動物若因病無法自行站立，已是在告知離世時間不遠，照養團隊決定遵循動物福祉理念，放手不再急救，最終「煙雨」因腎衰竭於下午3點17分離世。

曹先紹表示，「煙雨」病程發展比想像中的快，但駱駝屬於特殊的大型草食動物，相當能忍耐，雖然治療過程中一度有將白血球壓回正常值，但是腎功能嚴重受損，醫療團隊也不斷引導煙雨進食、飲水讓期能夠將毒素代謝，但煙雨不願進食，靠打針效果也有限。

煙雨身體出現狀況，究竟是先天性疾病或後天感染，曹先紹說，有針對其他個體檢測，身體指數都在正常範圍內，但煙雨出生時因有腳疾，無法喝到母乳，雖然園方細心照料，看起來健康成長，但有可能先天免疫系統上就有缺陷，不過還是要等台大獸醫團隊做病理節剖，對比治療過程資料後較明確。

園方表示，煙雨今天早上還站在欄舍裡，讓獸醫為她擦拭眼睛的分泌物，但精神狀態相比之前更差，在煙雨彌留之際，照顧過他的奶媽、奶爸們，都趕來陪牠最後一程。在代理母親們強忍眼淚下，才靜靜地闔眼離去。

園方表示，煙雨出生時因為駱駝出生時就有腳疾，無法喝到母乳，雖然園方細心照料，看起來健康成長，但有可能先天免疫系統上就有缺陷，間接影響身體狀況，按程序會等台大獸醫團隊做病理節剖，釐清死因。圖／北市動物園提供
園方表示，煙雨出生時因為駱駝出生時就有腳疾，無法喝到母乳，雖然園方細心照料，看起來健康成長，但有可能先天免疫系統上就有缺陷，間接影響身體狀況，按程序會等台大獸醫團隊做病理節剖，釐清死因。圖／北市動物園提供

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