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台北市立動物園添新成員 全球保育馬來虎亮相

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
今年3月法國抵達台灣的馬來虎，在經過兩個多月的檢疫與適應，上午在台北市立動物園正式與大家見面。記者曾吉松／攝影
今年3月法國抵達台灣的馬來虎，在經過兩個多月的檢疫與適應，上午在台北市立動物園正式與大家見面。記者曾吉松／攝影

今年3月1日從法國Le Parc des Félins貓科園抵達臺灣的馬來虎，在經過兩個多月的檢疫與適應，上午終於正式與大家見面！台北市動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫，以維持該物種族群數量與遺傳多樣性，協助建立並串聯亞洲衛星族群。

馬來虎「Shima」和「Serikin」已入住熱帶雨林區，對新環境與保育員逐漸適應。台北市政府教育局長湯志民、台灣虎航董事長陳漢銘、動物園園長諶亦聰、力行國小校長黃國庭上午出席活動，與大小朋友們一起為馬來虎在雨林動物區展開新生活帶來祝賀。

台北市政府教育局局長湯志民（後左四）、台灣虎航董事長陳漢銘（後右五）、動物園園長諶亦聰（後左三）、力行國小校長黃國庭，以及大小朋友一起為馬來虎在雨林動物區展開新生活帶來祝賀。記者曾吉松／攝影
台北市政府教育局局長湯志民（後左四）、台灣虎航董事長陳漢銘（後右五）、動物園園長諶亦聰（後左三）、力行國小校長黃國庭，以及大小朋友一起為馬來虎在雨林動物區展開新生活帶來祝賀。記者曾吉松／攝影
學童們在台北市立動物園雨林動物區，觀看新來的動物園成員馬來虎。記者曾吉松／攝影
學童們在台北市立動物園雨林動物區，觀看新來的動物園成員馬來虎。記者曾吉松／攝影

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