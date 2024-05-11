台北市立動物園添新成員 全球保育馬來虎亮相

今年3月1日從法國Le Parc des Félins貓科園抵達臺灣的馬來虎，在經過兩個多月的檢疫與適應，上午終於正式與大家見面！台北市立動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫，以維持該物種族群數量與遺傳多樣性，協助建立並串聯亞洲衛星族群。

馬來虎「Shima」和「Serikin」已入住熱帶雨林區，對新環境與保育員逐漸適應。台北市政府教育局長湯志民、台灣虎航董事長陳漢銘、動物園園長諶亦聰、力行國小校長黃國庭上午出席活動，與大小朋友們一起為馬來虎在雨林動物區展開新生活帶來祝賀。