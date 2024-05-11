背發報器飛行數千公里 稀有過境鳥「黦鷸」台南將軍濕地現蹤

台南將軍溼地近日出現1隻稀有冬候鳥黦鷸，又名紅腰杓鷸，是鷸科裡體型最大的，特別的是牠身上還背著2年前在中國繫放的衛星發報器，每年幾千公里飛來台灣，相當不容易。

列名全球易危的紅腰杓鷸(又稱黦鷸)，近日出現在台南將軍濕地覓食螃蟹特，屬於不普遍過境鳥，這隻特別的繫腳環和足旗編號J4+，因黦鷸

台灣野鳥保育協會理事長蔡秋雄表示，資訊顯示這隻在中國丹東市鴨綠江口2022年4月18日被繫放，當時腳上繫綠橘（J4+足)旗，綠旗已不見，也曾經被發現經過台灣東北角。

台灣野鳥保育協會蔡秋雄表示，現在沿海的工業區、光電、風電，種種開發案，讓水鳥的棲息地越來越少，大家應多多關注候鳥棲息地，參與生態保育團體替水鳥守護生存環境。

幾年前澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放1隻瀕危水鳥「黦鷸」，研判牠應跨海6000公里飛到台灣，當時依照該鳥身上的衛星發報器，認為「黦鷸」曾停留在台南學甲沿海一帶。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷表示，大杓鷸與黦鷸很相似，辨識方式是看牠們飛行時，翼下的顏色，大杓鷸翼下白色，黦鷸則滿布斑點。