誰更硬？熊闖國道遭全速衝撞「起身跑了」 車子卻壞到不能動

日本現在某些地區，依然會有熊出沒，需要多加注意，否則人身安全可能受到威脅。近來就有一位駕駛，不幸在駕車途中撞到熊，然而車子雖然撞到嚴重受損，熊卻幾乎沒事。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這起事件發生在4日的宮城縣七宿町。一位駕駛行車於國道途中，道路旁突然有熊隻出沒。這隻熊身長約有1公尺，由於在駕駛的視線死角，因此無法及時迴避，車子就在高速的狀態下撞上了熊。

在撞到之後，車輛立刻響起警報，而且前方疑似有零件噴出。熊隻雖然第一時間被撞倒，但竟然還是有力氣爬起來，負傷逃回森林中。反而是車主下車察看，發現車輛前頭被撞出一條裂痕，而且試開一小段後，車子就沒法啟動了，事後還花了50萬日幣（約新台幣10.4萬元）的修車費用。

有些網友認為「不是騎車而是開車算是不幸中的大幸」、「到底是撞壞什麼不能開」、「被這麼快的速度撞到還能自己爬回森林，熊真的很硬耶」、「最近熊的新聞有點多」。也有網友猜測「熊雖然爬起來了，但看起來傷勢不輕」、「可能已經死在森林中了吧」、「別小看熊，他們就算骨折了也不一定會死」、「我不覺得這種程度的傷會弄死熊」。