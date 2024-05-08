【動物冷知識】不只猩猩會治傷！野兔會拔蜘蛛網當繃帶 這群人還跟熊學「採藥」

哈囉大家好，我是帽帽！

前陣子在印尼雄性蘇門答臘紅毛猩猩，可能在與其他紅毛猩猩打鬥時受傷，導致臉上有個觸目驚心的傷口。隨後他用植物自製藥膏，並反覆塗抹在臉上的傷口，一個月後傷口就痊癒了！ 這是第一次發現野生動物用已知具有藥用價值的植物積極處理開放性傷口的例子。

雖然其他動物沒有這隻紅毛猩猩這麼聰明，但大自然裡也有許多動物具有自我療傷的能力哦，我們一起來看看這些動物自診自療的冷知識吧！









西非國家加彭的羅安哥國家公園，發現黑猩猩抓起昆蟲抿碎並塗抹在自己的傷口，也會用這種方法幫其他夥伴療傷。

研究員無法辨認出黑猩猩在療法中使用的昆蟲種類，但他們認為這是種飛蟲，因黑猩猩會快速移動將其捕捉。研究員認為這種昆蟲可能含有具有舒緩作用的抗發炎物質。









北美棕熊會將一種被稱為奧沙根（Ligusticum porteri）的植物，咀嚼後和唾液製成糊狀，並在皮毛上摩擦。

這種植物在當地被稱為「熊根」，含有105種活性化合物，例如香豆素，局部使用時可以驅除昆蟲或舒緩遭到叮咬所造成的不適。

據說納瓦霍印第安人從熊那裡學會了使用這種根來治療胃痛和感染。









索羅門群島的野兔，一旦遭受外傷流血時，便會去尋找蜘蛛網，並將其敷在傷口處止血。

蜘蛛網直接壓在傷口上，不但能止血還能促進傷口癒合。蜘蛛絲的吸濕性佳，含有抗菌成份，就像是天然的繃帶一樣！

不過這邊還是提醒一下，現在我們能夠更方便獲取醫療資源，就不要輕易嘗試拿蜘蛛網敷傷口止血，用不好可能還會讓傷口更嚴重哦！





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