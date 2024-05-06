大雪山驚喜發現 台灣黑熊青剛櫟樹上築4窩

大雪山地區是台灣黑熊活動生存重要棲地，林業保育署台中分署日前在1棵青剛櫟樹上發現，有4個大小不一的編織巢窩，驚喜萬分，推測是黑熊為取食方便在樹上不同位置築窩。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，為瞭解台灣黑熊棲地利用及活動情形，林業保育署台中分署在黑熊可能的移動路徑及活動地點，規劃紅外線自動相機監測，希望捕捉到珍貴的畫面，同時觀察巡護的路徑是否有熊爪痕、黑熊排遺等活動痕跡。

森林護管員在路徑上發現3處熊爪痕，並在其中一棵有熊爪痕的青剛櫟樹上發現疑似熊窩，森林護管員使用攀樹裝備，攀爬至25公尺高的樹上查看，發現樹上共有4個大小不一、直徑約80至110公分，以青剛櫟枝條編織而成的台灣黑熊熊窩。

林業保育署台中分署表示，台灣黑熊編織巢窩是天性，牠們的手掌像人類一樣能彎曲的前肢，可折下樹枝築成熊窩，有時也會直接在樹上築窩。

這次發現的熊窩周邊也有被折斷的樹枝枝條，在窩裡面還可看到青剛櫟果實的櫟帽。由現場情況推測，黑熊為取食方便而在樹上不同位置築窩。