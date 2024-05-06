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8幼貓失蹤！泰國3.6米巨蟒潛伏民宅數月 屋主絕望「不惜砸碎天花板」

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一處民宅遭巨蟒潛伏數月，家裡養的8隻幼貓都失蹤了。示意圖，非當事蟒蛇。聯合報系資料照
泰國一處民宅遭巨蟒潛伏數月，家裡養的8隻幼貓都失蹤了。示意圖，非當事蟒蛇。聯合報系資料照

泰國春武里府（Chon Buri）一名屋主4月底為了抓捕一條3.6公尺的網紋巨蟒，不惜砸碎家中天花板。屋主表示，這條大蟒蛇已經在家中潛伏數個月，以他們養的寵物為食，雖然沒有攻擊人，但家裡養的８隻小貓都失蹤了，「我一直活在恐懼中」。

根據外媒報導，泰國一處民宅數個月前遭一條3.6公尺的巨蟒潛入。51歲屋主Theerapong Udomdee表示，雖然知道蟒蛇就在附近，但無法精準確認蟒蛇位置、也無法自己抓住牠，一家人一直生活在恐懼之中。直到鄰居發現蟒蛇在屋頂上爬行，屋主趕緊通報消防局。

消防員與動保員獲報到達現場後，為了找到蟒蛇，敲破多處天花板。屋主表示，自己已經絕望到只要能抓住蟒蛇，不介意天花板被破壞。屋主並進一步說明，雖然這幾個月蟒蛇沒有攻擊過他或他的家人，「但家裡已經有８隻小貓失蹤了」。

經過1小時的尋找，消防員終於把這隻巨蟒拖出天花板，放進肥料袋裡準備野放。

「網紋蟒蛇」是世界上體型最大的蛇之一，分布於東南亞各地，大多生活在森林、沼澤、運河甚至人類居住的城市中，使得常有蟒蛇誤闖民宅，造成住戶恐慌。通常貓狗、禽類、老鼠都可被蟒蛇吞食，先前也曾傳出在蟒蛇體內發現過人類遺體。

天花板 小貓 巨蟒 泰國
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