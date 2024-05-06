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海蟾蜍入侵 鳥嘴潭捕獲3萬隻

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
目前正值蛙類繁殖期，圖為捕獲的大、小海蟾蜍。圖／中水分署鳥嘴潭湖區工務所提供
目前正值蛙類繁殖期，圖為捕獲的大、小海蟾蜍。圖／中水分署鳥嘴潭湖區工務所提供

南投草屯鳥嘴潭人工湖今年可望完工，經濟部水利署積極營造周邊生態環境，並曾記錄到北極嬌客「紅喉潛鳥」現蹤，極其罕見；但良好生態環境也遭名列世界百大外來種「海蟾蜍」入侵，近期更一夜捕獲上萬隻幼體，密密麻麻擠在一起，讓人密集恐懼症快發作。

中水分署鳥嘴潭湖區工務所表示，因鳥嘴潭人工湖區鄰近的御史里，2021年被發現遭海蟾蜍入侵，且有範圍擴張趨勢，湖區所在地的北勢里也發現蹤跡，該所為此投入移除防堵。

南投鳥嘴潭人工湖區遭海蟾蜍入侵，近期一夜捕獲上萬隻幼體。圖／中水分署鳥嘴潭湖區工務所提供
南投鳥嘴潭人工湖區遭海蟾蜍入侵，近期一夜捕獲上萬隻幼體。圖／中水分署鳥嘴潭湖區工務所提供

中水分署鳥嘴潭湖區工務所指出，海蟾蜍體型碩大，最大可逾30公分，且繁殖力驚人，一次產卵少則8000顆，最多可達3萬顆；海蟾蜍耳後腺會噴毒液，且距離可超過1公尺遠，也恐造成犬貓誤食致死，幾無天敵，因此一旦擴散後果不堪設想。

因鳥嘴潭地區是阻止海蟾蜍往國姓、埔里、甚至花東等地區擴散的最後一道防線，湖區工務所為此結合農業部生物多樣性研究所、台灣兩棲類動物協會組成「邊境防守隊」，除加強巡視，更針對湖區生態定期普查，全面防堵海蟾蜍往東擴散。

但近期正值蛙類的繁殖期，海蟾蜍大軍果然展現恐怖繁殖力，鳥嘴潭「邊境防守隊」近日已經捕獲約3萬隻海蟾蜍，甚至一夜間就抓了上萬隻，且幾乎都是幼體，密密麻麻擠在一起，畫面相當驚人，但也讓人慶幸及時發現移除，降低對生態的傷害。

鳥嘴潭湖區工務所表示，近年普查確認海蟾蜍仍維持在御史、北勢一帶，範圍未擴大，防守隊除移除活體，填平可能繁殖水域全力防堵；同時呼籲若發現其蹤跡，可至「兩棲類保育志工」臉書社團通報或打1999專線通報，協助加快移除速度。

海蟾蜍 農業部 鳥嘴潭人工湖
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