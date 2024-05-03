廣島「化學毒貓」找到了！留下腳印消失逾月 工廠270公尺外被發現

日本廣島縣3月有一隻貓咪疑似掉入電鍍工廠的的六價鉻藥劑槽，之後消失無蹤，因六價鉻具有強烈毒性，當地政府緊急通知，若民眾發現該貓的蹤跡千萬不要接觸。而就在4月底，這隻「化學毒貓」被發現陳屍在距離工廠270公尺的一處木材加工廠內。

根據日本朝日新聞報導，日本廣島福山市一間金屬電鍍加工廠發現，在含有六價鉻的液體槽附近有一連串疑似貓的腳印，後透過監視器確認，3月10日晚上拍到一隻一邊留下腳印，一邊往工廠外逃走的貓。

由於六價鉻是具強酸性及致癌性的物質，外觀看起來為黃色或紅褐色，福山市政府環境保全課呼籲民眾，若發現外觀異常的貓「絕對不要觸摸」，應盡速通知警察或相關單位，若不慎接觸，應用大量清水沖洗。

根據日本《TBS電視台》報導，福山市政府於4月30日宣布，於30日上午接獲距離電鍍工廠約270公尺的木材加工廠的電話，通報有一隻貓咪陳屍在廠內，派員前往檢測後，發現貓屍對六價鉻呈陽性反應，推測就是先前掉入化學槽的貓咪。