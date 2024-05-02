貴賓犬疑遭棄養腫瘤破倒路邊 新北動保處救援

新北市政府動物保護防疫處今天說，民眾日前在三峽區路邊發現1隻疑遭棄養的受傷貴賓犬，經動保處人員救援及送醫，發現睪丸腫瘤破裂，緊急手術後恢復健康，也找到溫暖的家。

動保處發布新聞稿表示，民眾發現貴賓犬毛髮沾黏成硬塊、看不到臉與眼，且下腹部破裂流血，全身顫抖、氣息微弱，動保處人員獲報趕抵現場。

動保處表示，經獸醫檢查貴賓犬有隱睪症、睪丸腫瘤破裂，且疑遭棄養在外流浪，身形消瘦，更因腫瘤過大導致坐下及行走困難。經切除睪丸腫瘤及絕育手術，貴賓犬「阿貴」終於可正常坐下、走路。

板橋動物之家駐區獸醫徐愛明表示，為讓阿貴休息，照護員和志工花近半天剃剪阿貴沾黏結塊的毛髮，阿貴似乎知道是在幫牠，不喊痛乖乖讓志工修毛、剪指甲。

動保處表示，阿貴手術後可躺平睡覺，休養數日由照護員帶出散步，從原本慢慢走路，最後甚至可開心奔跑，並在志工協助下找到愛牠的家庭。