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墾丁珊瑚產卵盛會 學者憂光害

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東墾丁海域角菊珊瑚陸續釋出粉紅色的精卵束，吸引不少潛客下海親睹年度的海洋自然生態奇景。圖／海生館提供
屏東墾丁海域角菊珊瑚陸續釋出粉紅色的精卵束，吸引不少潛客下海親睹年度的海洋自然生態奇景。圖／海生館提供

墾丁海域珊瑚每年在媽祖生農曆3月23日前後夜晚同步釋放精卵束，美如海底星空的年度海洋生態奇景，這幾天吸引大批潛客南下朝聖，潛點有如夏夜嘉年華；國立海生館珊瑚生態博士樊同雲卻示警，研究顯示，光線是珊瑚生殖機制的重要訊號，在遊客手電筒等強光照射下，會讓珊瑚誤判訊號，錯亂生殖機制，官民要思考如何在觀光和生態保育間找平衡點。

墾丁海域造礁石珊瑚約300多種，每年大約在農曆3月23日媽祖生前後，進入一年一度的釋放精卵束高峰期。

海生館說，不同種珊瑚精卵束入夜後先後噴發交會，海底上演宛若滿天星斗又如海中飄雪盛況，潛水玩家南下朝聖，包括核三廠出口水等潛點，入夜後，潛水燈及攝影燈將潛點海域照亮宛如水下不夜城，又被稱墾丁另類「藍眼淚」。

「珊瑚同步產卵的關鍵，在於日落到月升的黑暗時間，光線是觸發珊瑚產卵的重要訊號！」研究員樊同雲說，多數珊瑚之所以演化出夜間到天亮前時段產卵的生殖機制，是減少幼生被其他魚類吃掉的機會，提高繁衍成功率。

樊同雲表示，長期人工復育珊瑚實驗研究中發現，珊瑚產卵時怕光，因此夜潛教育宣導很重要，官民要思考觀光和生態保育間找到平衡點，建議限用影響最小的紅燈。

墾管處說，墾丁國家公園海域遊憩活動管理辦法未禁止夜潛，但海域生態保護區為禁地，過度強光會影響珊瑚產卵，請潛水業者加強潛客保育宣導。

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