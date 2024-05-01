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林業署監測野生動物 山羌入鏡最多、水鹿擴至平地

中央社／ 台北1日電

林業署今天表示，國有林監測野生動物8年累計拍到48萬餘張照片，拍到最多的是山羌，並發現台灣水鹿活動範圍從過往的中、高海拔，擴散到接近平地的低海拔地區。

農業部林業及自然保育署發布8年來在所屬國有林地區設置自動相機監測野生動物資料，共拍攝48萬餘張，統計從民國104年9月至112年7月，累積影像紀錄逾1億2400多萬小時，共拍攝48萬張有效相片。

林業署統計入鏡最多的前10名，依序為山羌28萬7957張、獼猴5萬4359張、鼬獾4萬8389張、松鼠1萬8470張、白鼻心1萬5731張、食蟹獴1萬2334張、水鹿1萬2146張、野山羊1萬371張、野豬6700張、麝香貓6264張。

針對相機拍攝所代表的意義，林業署說，各物種攝得的相片張數，可反映其相對的豐富度；不過由於自動相機拍攝的對象主要是在地面活動的動物，因此獼猴與松鼠的相對豐富度會被低估。

對於與山羌同為鹿科的台灣水鹿，林業署說，目前仍是保育類野生動物，也是原住民傳統狩獵物種之一，OI值（相對頻度）仍由104年的0.61，增長至111年的1.79，族群豐富度逐年上升；被拍到的相機點位數，也由104年的1.63%，上升至111年的30.66%。

林業署解析，台灣水鹿以往多分布在中央山脈高海拔地區；近年逐漸向下擴散，海拔1000至2000公尺的族群豐富度增加趨勢最明顯；且持續往低海拔山區接近，拍到最低紀錄是海拔135公尺的高雄市杉林區。

同時監測到台灣水鹿全天皆會活動，但以清晨4到6時為高峰；每年春季是公鹿長茸角的季節，之後茸皮退去進入硬角期，也是水鹿的繁殖季；幼鹿則多在天氣最為炎熱的夏季出現。

外界關注的台灣黑熊，林業署說，拍攝到的紀錄越來越多，族群豐富度的OI值逐年上升，更多次拍攝到小熊或母熊攜帶仔熊，代表族群分布範圍變廣、繁殖狀況良好。

另外，108年將山羌、台灣獼猴、白鼻心等3種哺乳動物由「保育類」調整為「一般類」野生動物，引發民眾擔憂遭受過度獵捕。林業署說，長期監測結果顯示，山羌的OI值，108年是19.4，111年增長至31.4；同期間，台灣獼猴的OI值由3.85增長至5.43，白鼻心的OI值由1.26增長至1.33，顯示族群狀況良好。

台灣獼猴 林業署
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