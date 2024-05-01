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新北犬貓冠6都 毛孩後事沒法管

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北犬、貓登記數高達31萬，是六都之冠，農業部解決非都市計畫土地的寵物殯葬用地問題，但火化、汙水問題到骨灰存放仍缺乏管理，台中、苗栗、桃園陸續通過「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，高雄市議會也正在審查草案，規範收費審議機制、需申請營業登記，民代質疑，全台犬貓最多的新北市卻無聲無息，要求加快腳步。

新北有12家業者向農業部送件申請合法化，除4家是原有業者外，其餘8家為欲新辦寵物殯葬的業者，其中1家農業部審查已核備，正在市府審查階段。另，現有7家業者未申請合法化，扣除3家在都市計畫內，4家業者認為申請合法化成本高、意願低。

台灣寵物殯葬職業公會召集人賴立竹說，一座火化設施每日最大量可燒20具寵物屍體，也會備有20呎貨櫃冰櫃，可存放60至80隻屍體。業者依據民眾需求提供服務，每件收取5500元至2萬不等費用。

然而業者火化、廢水設施標準尚未訂定，農業部興辦事業計畫審查作業要點中，僅要求提供經營管理計畫。

議員黃淑君直言，農業部沒認真正視寵物殯葬問題，雖然去年放寬非都市用地，業者若通過審查，後續違規如何開罰仍是問題。

高雄大學政法系教授廖義銘說，民眾期待殯葬設施別在住家附近，業者不想政府管太多，政府管理目標不明確，缺乏共識。與其制定寵物殯葬自治條例，動保處有權控管業者生死，有政商勾結疑慮，不如讓寵物跟人的殯葬一致，更能正本清源。

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