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台東東河海灘發現1具腐屍 「難以識別」疑似大型鯨豚

中央社／ 台東縣28日電
海巡署東部分署28日中午接獲民眾通報，有大型鯨豚類疑似擱淺海灘上，人員到場測量長約7.3公尺、寬3.7公尺，但屍體過度腐敗難以識別，初判疑為抹香鯨。（民眾提供）中央社
海巡署東部分署28日中午接獲民眾通報，有大型鯨豚類疑似擱淺海灘上，人員到場測量長約7.3公尺、寬3.7公尺，但屍體過度腐敗難以識別，初判疑為抹香鯨。（民眾提供）中央社

台東東河鄉隆昌海灘今天中午有民眾發現1具疑似大型鯨豚腐屍，海巡署東部分署機動巡邏站人員獲報到場釐清狀況，由於嚴重腐敗，難以識別物種，初判疑為抹香鯨，仍待調查確認。

台東有民眾今天到隆昌一帶海灘，聞到腐臭味，因此好奇尋找查看，發現1具骨肉腐爛屍體，疑似大型鯨豚，不過確切看不出是何種動物，趕緊通報相關單位。

海巡署東部分署表示，今天中午1時許接獲民眾通報，有大型鯨豚類疑似擱淺海灘上，人員到場測量長約7.3公尺、寬3.7公尺，已通知台東縣政府、成大鯨豚中心及海洋保育署台東海洋保育站。

東縣府農業處畜保科表示，屍體過度腐敗難以識別，成大鯨豚中心將到場採樣，其餘部分會就地掩埋。

農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心主任何源興指出，看起來似大型鯨豚類生物，至於確切種類為何，因外型已腐爛嚴重，難以鑑別，須待專家現場確認。

台東縣東河鄉28日中午有民眾在隆昌海灘發現1具疑似大型鯨豚腐屍，由於嚴重腐敗，難以識別物種，縣府農業處畜保科表示，成大鯨豚中心將到場採樣，其餘部分會就地掩埋。（民眾提供）中央社
台東縣東河鄉28日中午有民眾在隆昌海灘發現1具疑似大型鯨豚腐屍，由於嚴重腐敗，難以識別物種，縣府農業處畜保科表示，成大鯨豚中心將到場採樣，其餘部分會就地掩埋。（民眾提供）中央社

台東 海巡署 鯨豚
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