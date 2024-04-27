受困鋼筋縫超過3天 動保處緊急高空救援泰山貓星人

新北市動保處日前接獲通報，泰山區中港南路有一隻貓咪受困在工廠四層樓高的鋼筋縫中超過3日，新北市動保處擔心貓咪受困多日且未進食身體不堪負荷，立即指派八里動物之家動保員前往救援，結束牠驚險的高空漫遊之旅。

新北市動保處表示，動保員到場初步勘查貓咪沒有立即性的危險，但因貓咪受困的高度至少有十米高無法立即救援，需調度高空救援車及加派人手協助。高空救援車陸續到場後，第一時間先觀察貓咪是否受困及是否需要破壞鋼筋救援，慶幸的是貓咪只是受困於高處，並無卡住無法動彈的困境，人員架設好高空救援機準備救援時，不料貓咪太過緊張，在人員手快靠近之時逃竄至其他角落，為了能夠盡快救援貓咪，動保員喬好角度再次嘗試，這次在不慌不忙慢慢地靠近以及手腳並用下終於成功救下貓咪脫困完成一次成功救援。

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