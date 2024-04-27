快訊

從「爆買」到「爆入學」！日小學外籍學童爆增 東京這區成新中國城

花蓮地震災情不斷…國民黨立委團訪陸後 國台辦：捐組合屋給花蓮

劉柏立被拔除 媒體大亨竟可決定NCC主委？後續誰來接

受困鋼筋縫超過3天 動保處緊急高空救援泰山貓星人

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為受困貓星人，取自新北市政府。
照片為受困貓星人，取自新北市政府。

新北市動保處日前接獲通報，泰山區中港南路有一隻貓咪受困在工廠四層樓高的鋼筋縫中超過3日，新北市動保處擔心貓咪受困多日且未進食身體不堪負荷，立即指派八里動物之家動保員前往救援，結束牠驚險的高空漫遊之旅。

新北市動保處表示，動保員到場初步勘查貓咪沒有立即性的危險，但因貓咪受困的高度至少有十米高無法立即救援，需調度高空救援車及加派人手協助。高空救援車陸續到場後，第一時間先觀察貓咪是否受困及是否需要破壞鋼筋救援，慶幸的是貓咪只是受困於高處，並無卡住無法動彈的困境，人員架設好高空救援機準備救援時，不料貓咪太過緊張，在人員手快靠近之時逃竄至其他角落，為了能夠盡快救援貓咪，動保員喬好角度再次嘗試，這次在不慌不忙慢慢地靠近以及手腳並用下終於成功救下貓咪脫困完成一次成功救援。

聚傳媒

動保員 新北 貓咪
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

台塑推動「公益入鄉-藝文扎根」 蘋果劇場28日於泰山體育場演出

中職／澄清湖球場埋藏鋼筋 聯盟：全面檢查確保安全

台中北屯建案吊鋼筋未交管重罰4.5萬 工地主任等移送懲戒

鴿子遭開膛破肚慘死！新北動保處揪凶手：是「鴿子剋星」害的

相關新聞

飼料疑造成貓咪低血鉀 議員建議新北修訂自治條例保障動物食安

國內爆出特定品牌貓飼料疑似導致貓咪低血鉀，新北市議員戴瑋姍指出，其中一家業者登記在新北市，一家實際營業位置在新北市，要求...

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

受困鋼筋縫超過3天 動保處緊急高空救援泰山貓星人

新北市動保處日前接獲通報，泰山區中港南路有一隻貓咪受困在工廠四層樓高的鋼筋縫中超過3日，新北市動保處擔心貓咪受困多日且未進食身體不堪負荷…

和平島公園嬌客小環頸鴴現蹤下蛋 島工守護盼大寶四代

基隆市和平島地質公園萬人堆岩石保育區，近日小環頸鴴再度回來孵育下一代，已下了4顆蛋，但目前只剩1顆孵蛋中。從2019年開...

世界貘日好消息！台北動物園「貘克」遺腹子6月出生

今天是「World Tapir Day世界貘日」，台北市立動物園分享好消息，今年將滿17歲的馬來貘「貘莉」6月二度當媽，...

紫斑蝶與石虎共舞 林內鄉展生態之美

雲林縣林內鄉公所今年首將紫斑蝶季結合石虎保育，推廣深度生態體驗，即便今天陰雨，仍澆不熄民眾參與熱度，明天和下周末還有導覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。