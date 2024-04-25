黑琵2024全球普查增355隻突破紀錄 台灣略減93隻

林業署今天表示，「2024年黑面琵鷺全球同步普查」全球共計6988隻，相較去年增加355隻，突破紀錄；台灣仍是全球最大黑琵度冬區，共4135隻，但首次微減93隻；維持棲地仍是關鍵。

農業部林業及自然保育署發布「黑面琵鷺全球同步普查」結果，由香港觀鳥會聯繫各國定期於每年1月進行，今年在1月20至21日舉行，由林業署委託中華民國野鳥學會統籌，與全台各鳥會及保育團體等逾百名調查員合力完成，今年全球普查共記錄到6988隻，比去年增加355隻，各主要度冬區的數量都有成長。

林業署並說，相較下，台灣首次微幅下降，比去年略減93隻（2.2%），不過台灣仍是黑琵最大的度冬地，共記錄4135隻（占59.2%）；其次依序為中國1630隻（占23.3%）、日本702隻（占10.1%）、香港和深圳（后海灣）375隻（占5.4%）、越南86隻（占1.2%）、南韓39隻（占0.6%）、澳門13隻（占0.2%）、菲律賓7隻（占0.1%）、泰國1隻。

台灣方面，林業署說明，與去年相比，北邊的濁水溪口增加94隻，南邊的屏東則增加105隻，顯示黑面琵鷺個體有從以往分布核心區的高雄、台南、嘉義，往北邊的雲林與南邊的屏東擴散移動的現象。

台灣各地來說，超過9成集中於西南沿海地區，其中台南數量最多，有2088隻，其它各縣市由多至少則依序為嘉義887隻、濁水溪口454隻（彰化雲林交界）、高雄423隻、屏東有121隻、雲林93隻、宜蘭44隻、金門10隻、新北6隻、澎湖5隻、彰化3隻及新竹1隻，共12個縣市有紀錄。

林業署也說，2023年冬季到2024年春季，台南市野鳥學會和農業部生物多樣性研究所共累計救援86隻黑鷺，其中25隻經救援後已野放，多為肉毒桿菌毒素中毒。而肉毒桿菌原本存在環境，平常不會大量滋生，除非連續高溫，造成靜止水域缺氧產生死魚就會滋生，其他魚因環境有毒素虛弱、死亡，將死之際，黑琵吃了就中毒。

林業署也說，20年前發生大量死亡，台南市政府就開始加強環境清理，今年也是；另外，棲地是保育關鍵，民國110年起將「陸上魚塭」納入生態薪水給付項目，魚塭收成後於10月至隔年4月期間，符合至少連續維持1個月適當水位（20公分以下），每公頃每年最高核發新台幣1萬元。111及112年度台南市友善魚塭面積均約200公頃。