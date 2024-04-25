快訊

技壓英特爾、三星搶攻AI晶片商機 台積電靠的是CoWoS及SoIC

龍邦完全執政！王燕軍、詹晋嘉助陣 能擦亮泰山老招牌？

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

黑琵2024全球普查增355隻突破紀錄 台灣略減93隻

中央社／ 台北25日電

林業署今天表示，「2024年黑面琵鷺全球同步普查」全球共計6988隻，相較去年增加355隻，突破紀錄；台灣仍是全球最大黑琵度冬區，共4135隻，但首次微減93隻；維持棲地仍是關鍵。

農業部林業及自然保育署發布「黑面琵鷺全球同步普查」結果，由香港觀鳥會聯繫各國定期於每年1月進行，今年在1月20至21日舉行，由林業署委託中華民國野鳥學會統籌，與全台各鳥會及保育團體等逾百名調查員合力完成，今年全球普查共記錄到6988隻，比去年增加355隻，各主要度冬區的數量都有成長。

林業署並說，相較下，台灣首次微幅下降，比去年略減93隻（2.2%），不過台灣仍是黑琵最大的度冬地，共記錄4135隻（占59.2%）；其次依序為中國1630隻（占23.3%）、日本702隻（占10.1%）、香港和深圳（后海灣）375隻（占5.4%）、越南86隻（占1.2%）、南韓39隻（占0.6%）、澳門13隻（占0.2%）、菲律賓7隻（占0.1%）、泰國1隻。

台灣方面，林業署說明，與去年相比，北邊的濁水溪口增加94隻，南邊的屏東則增加105隻，顯示黑面琵鷺個體有從以往分布核心區的高雄、台南、嘉義，往北邊的雲林與南邊的屏東擴散移動的現象。

台灣各地來說，超過9成集中於西南沿海地區，其中台南數量最多，有2088隻，其它各縣市由多至少則依序為嘉義887隻、濁水溪口454隻（彰化雲林交界）、高雄423隻、屏東有121隻、雲林93隻、宜蘭44隻、金門10隻、新北6隻、澎湖5隻、彰化3隻及新竹1隻，共12個縣市有紀錄。

林業署也說，2023年冬季到2024年春季，台南市野鳥學會和農業部生物多樣性研究所共累計救援86隻黑鷺，其中25隻經救援後已野放，多為肉毒桿菌毒素中毒。而肉毒桿菌原本存在環境，平常不會大量滋生，除非連續高溫，造成靜止水域缺氧產生死魚就會滋生，其他魚因環境有毒素虛弱、死亡，將死之際，黑琵吃了就中毒。

林業署也說，20年前發生大量死亡，台南市政府就開始加強環境清理，今年也是；另外，棲地是保育關鍵，民國110年起將「陸上魚塭」納入生態薪水給付項目，魚塭收成後於10月至隔年4月期間，符合至少連續維持1個月適當水位（20公分以下），每公頃每年最高核發新台幣1萬元。111及112年度台南市友善魚塭面積均約200公頃。

台南 屏東 林業署
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

屏東南國生活節鋒面來亂 延至5月底登場

兒少性剝削案3千件 雲林少女修手機被上傳色情網站、男學生也受害

對流雲系即將移入台南 粉專：深夜高雄、屏東也有一波雨勢

雲林強降雨 粉專點名嘉義、台南、高雄：稍後恐較大雨勢

相關新聞

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

女子拿單眼相機拍英短特寫 意外搞成「核爆現場」傻眼貓咪：我以為自己穿越了

想幫貓咪拍張美照卻有點落漆。一名女子拿著專業單眼相機幫英國短毛貓拍一張照，卻使用閃光燈，結果僅拍出貓咪瞇眼的特寫。

好想給牠們撐傘...黑冠麻鷺親鳥大雨中護雛 大榕樹上演出親情劇

苗栗市昨天出現間歇滂沱大雨，市公所的大榕樹上演出親情劇，黑冠麻鷺親鳥緊緊將雛鳥呵護在羽翼之下，不讓小孩淋雨，目睹這一幕的...

勿擾！劉銘傳隧道葉鼻蝠要生了 5月起暫停自由參觀僅供團體預約

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉15年後，本月中開放民眾自由參觀，因有十多隻的「台灣葉鼻蝠」倒掛，吸引不少民眾到訪，對生態的豐...

全台首例 花蓮救援台灣狐蝠寶寶

有民眾在花蓮市拾獲1隻台灣狐蝠寶寶，通報林業及自然保育署花蓮分署，是國內首次拾獲台灣狐蝠幼體，經檢查是隻小公蝠，推測約2...

看到蝙蝠不要碰！新北有人拾獲絨山蝠檢出麗沙病毒 有人畜共通風險

防檢署今天表示，獸醫所近日從新北市中和區民眾拾獲的1隻絨山蝠，檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，雖然不是法定動物傳染病，但有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。