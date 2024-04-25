聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首例 花蓮救援台灣狐蝠寶寶

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
有民眾在花蓮市拾獲1隻台灣狐蝠寶寶，通報林保署花蓮分署，是台灣首例救援案例。圖／林保署花蓮分署提供
有民眾在花蓮市拾獲1隻台灣狐蝠寶寶，通報林保署花蓮分署，是台灣首例救援案例。圖／林保署花蓮分署提供

有民眾在花蓮市拾獲1隻台灣狐蝠寶寶，通報林業及自然保育署花蓮分署，是國內首次拾獲台灣狐蝠幼體，經檢查是隻小公蝠，推測約2周大，分署徵詢國內及日本狐蝠專家，評估後將幼蝠交予東部野生動物救傷中心照養，由獸醫師依成長狀態，評估成體後是否野放。

台灣狐蝠為夜行性動物，於晨昏及夜間活動，棲息在森林或谷地，黃昏時外出活動，多為單獨活動。因棲地被破壞，數量大幅減少，屬於瀕臨絕種野生動物，根據花蓮狐蝠監測志工的觀察，發現狐蝠日間也會棲息在市區綠地樹林中。

分署指出，台灣狐蝠在本島僅在大花蓮地區確認有繁殖個體，非常不容易，荒野保護協會花蓮分會志工20日晚間發現狐蝠幼體後，擔心幼蝠遭到流浪犬貓攻擊緊急救援，隔天交由台灣狐蝠監測志工隊長鍾秀綢，立即通報緊急處置。

花蓮分署指出，因過去無相關照養經驗，在母蝠接回前，為維持幼蝠體力，花蓮分署向多名教授、獸醫、台灣蝙蝠學會，以及生物多樣性研究所等狐蝠專家，諮詢蝙蝠幼體照養方式，專家們也向日本專家請益狐蝠照養經驗及收集文獻，建立幼蝠照養流程。

經獸醫師評估後，花蓮分署執行幼蝠回歸母蝠計畫，將幼蝠放回原拾獲處，希望母蝠接回。但2天過去，發現狐蝠不斷在幼蝠周邊繞飛，卻未接觸幼蝠，花蓮分署於23日送至野灣動物醫院，由專業團隊接手照養。

台灣蝙蝠學會 獸醫師 花蓮
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

結合全台上百宮廟 高雄道德院將辦花蓮強震往生超度法會

義民高中發起彩繪杯墊義賣 助花蓮賑災

慰問花蓮地震重建 阿根廷牧者來祈福

花蓮餘震何時趨緩？氣象局前局長從921經驗看「最快無感時間點」

相關新聞

【動物冷知識】停下來可能沒命！一原因讓鮪魚「先天有缺」 終生都要游個不停

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？鮪魚必須一直游泳，不然可能會呼吸不到空氣哦！ 今天我們一起來看看動物的游泳冷知識吧！ 水棲變色蜥（Water Anole）是一種常駐於河流、溪

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

全台首例 花蓮救援台灣狐蝠寶寶

有民眾在花蓮市拾獲1隻台灣狐蝠寶寶，通報林業及自然保育署花蓮分署，是國內首次拾獲台灣狐蝠幼體，經檢查是隻小公蝠，推測約2...

看到蝙蝠不要碰！新北有人拾獲絨山蝠檢出麗沙病毒 有人畜共通風險

防檢署今天表示，獸醫所近日從新北市中和區民眾拾獲的1隻絨山蝠，檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，雖然不是法定動物傳染病，但有人...

台南紅貴賓家門口探頭 慘遭3流浪犬無預警圍攻滿身傷

台南市議員謝舒凡下午在議會農業局業務質詢時表示，上月底在北門蚵寮發生遊蕩犬攻擊家犬，一隻紅貴賓犬在家門口探頭，就被3隻遊...

全台首例救援 台灣狐蝠寶寶落單萌樣曝光

有民眾在花蓮市拾獲1隻台灣狐蝠寶寶，通報林業及自然保育署花蓮分署，是台灣首例救援案例。花蓮分署徵詢國內及日本狐蝠專家，建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。