全台首例 花蓮救援台灣狐蝠寶寶

有民眾在花蓮市拾獲1隻台灣狐蝠寶寶，通報林業及自然保育署花蓮分署，是國內首次拾獲台灣狐蝠幼體，經檢查是隻小公蝠，推測約2周大，分署徵詢國內及日本狐蝠專家，評估後將幼蝠交予東部野生動物救傷中心照養，由獸醫師依成長狀態，評估成體後是否野放。

台灣狐蝠為夜行性動物，於晨昏及夜間活動，棲息在森林或谷地，黃昏時外出活動，多為單獨活動。因棲地被破壞，數量大幅減少，屬於瀕臨絕種野生動物，根據花蓮狐蝠監測志工的觀察，發現狐蝠日間也會棲息在市區綠地樹林中。

分署指出，台灣狐蝠在本島僅在大花蓮地區確認有繁殖個體，非常不容易，荒野保護協會花蓮分會志工20日晚間發現狐蝠幼體後，擔心幼蝠遭到流浪犬貓攻擊緊急救援，隔天交由台灣狐蝠監測志工隊長鍾秀綢，立即通報緊急處置。

花蓮分署指出，因過去無相關照養經驗，在母蝠接回前，為維持幼蝠體力，花蓮分署向多名教授、獸醫、台灣蝙蝠學會，以及生物多樣性研究所等狐蝠專家，諮詢蝙蝠幼體照養方式，專家們也向日本專家請益狐蝠照養經驗及收集文獻，建立幼蝠照養流程。

經獸醫師評估後，花蓮分署執行幼蝠回歸母蝠計畫，將幼蝠放回原拾獲處，希望母蝠接回。但2天過去，發現狐蝠不斷在幼蝠周邊繞飛，卻未接觸幼蝠，花蓮分署於23日送至野灣動物醫院，由專業團隊接手照養。