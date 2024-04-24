【動物冷知識】停下來可能沒命！一原因讓鮪魚「先天有缺」 終生都要游個不停
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？鮪魚必須一直游泳，不然可能會呼吸不到空氣哦！
今天我們一起來看看動物的游泳冷知識吧！
水棲變色蜥（Water Anole）是一種常駐於河流、溪流附近活動的蜥蜴，主要分佈在中美洲的哥斯大黎加南。
他們是潛水高手，可以在水中潛水超過10分鐘，目前最高紀錄是16分鐘。 他們潛水前會先吸一大口氣，潛入水中後呼出的氣會在吻端形成一個大氣泡，大氣泡能夠在水中進行擴散作用，溶解水中的氧氣會由擴散作為進入大氣泡中。
當呼出的大氣泡內沒有足夠的氧氣時，他們就會浮出水面呼吸，是不是像極了自帶氧氣瓶的潛水蜥蜴啊！
水蛛是唯一一種完全生活在水中的蜘蛛，其他蜘蛛可能就在水上抓抓獵物，水蛛可是捕食、交配、產卵皆在水裡進行啊！
他們的腹部與腿部有毛茸茸的細毛，在水面上搜集氧氣後，潛入水中時形成氣泡包覆他們的身體，他們就靠這些氣泡呼吸。
除此之外，他們也會在水底植物之間結網，然後把蒐集到的氣泡黏在網上儲存起來，這樣一來當空氣不夠，又離水面太遠時，就可以利用蜘蛛網上的氣泡來補給一下。
這種方式很像我們潛水員會使用的潛水鐘，所以水蛛又被稱為潛水鐘蜘蛛。
鮪魚因為缺少鰓肌，所以不像其他魚類一樣可以自由控制鰓肌來呼吸，他們必須一直游泳，讓海水流經魚鰓，才能持續獲得氧氣。
好在他們的大腦左右兩邊可以分開睡覺（我也想要🥲），一邊大腦休息時，就交給另一邊大腦來游泳吧！
鮪魚沒有鰓肌的原因，可能是因為他們游泳速度太快了，一般時速就有30-50公里，最快可以到160公里。游泳速度快意味著需要更大量的氧氣消耗，如果他們的鰓蓋還像一般魚類一樣靠鰓肌控制，那是趕不上這麼大量的氧氣消耗的。 當鰓肌退化後，他們只要張大嘴並快速游泳，就可以獲得源源不斷的氧氣。
這樣的效率更高！ 所以鰓肌的退化，對他們本身而言也是一種進化吧！
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