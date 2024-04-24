【動物冷知識】停下來可能沒命！一原因讓鮪魚「先天有缺」 終生都要游個不停

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？鮪魚必須一直游泳，不然可能會呼吸不到空氣哦！

今天我們一起來看看動物的游泳冷知識吧！









水棲變色蜥（Water Anole）是一種常駐於河流、溪流附近活動的蜥蜴，主要分佈在中美洲的哥斯大黎加南。

他們是潛水高手，可以在水中潛水超過10分鐘，目前最高紀錄是16分鐘。 他們潛水前會先吸一大口氣，潛入水中後呼出的氣會在吻端形成一個大氣泡，大氣泡能夠在水中進行擴散作用，溶解水中的氧氣會由擴散作為進入大氣泡中。

當呼出的大氣泡內沒有足夠的氧氣時，他們就會浮出水面呼吸，是不是像極了自帶氧氣瓶的潛水蜥蜴啊！

Water Anole Lizard.

This lizard developed the ability to breath underwater by storing oxygen on its body. This way he can hide for predators and his nagging mother in law for 16 minutes straight. https://t.co/G1lKsQRVIw pic.twitter.com/7ftn76fUjH — Graphite Czech 🇨🇿🇩🇪🇺🇸 (@CzechArtGirl) 2023年4月9日









水蛛是唯一一種完全生活在水中的蜘蛛，其他蜘蛛可能就在水上抓抓獵物，水蛛可是捕食、交配、產卵皆在水裡進行啊！

他們的腹部與腿部有毛茸茸的細毛，在水面上搜集氧氣後，潛入水中時形成氣泡包覆他們的身體，他們就靠這些氣泡呼吸。

除此之外，他們也會在水底植物之間結網，然後把蒐集到的氣泡黏在網上儲存起來，這樣一來當空氣不夠，又離水面太遠時，就可以利用蜘蛛網上的氣泡來補給一下。

這種方式很像我們潛水員會使用的潛水鐘，所以水蛛又被稱為潛水鐘蜘蛛。

Diving bell spider 🕷 preserving oxygen underwater pic.twitter.com/g7rPekGkmq — Domenico (@AvatarDomy) 2020年11月13日









鮪魚因為缺少鰓肌，所以不像其他魚類一樣可以自由控制鰓肌來呼吸，他們必須一直游泳，讓海水流經魚鰓，才能持續獲得氧氣。

好在他們的大腦左右兩邊可以分開睡覺（我也想要🥲），一邊大腦休息時，就交給另一邊大腦來游泳吧！

鮪魚沒有鰓肌的原因，可能是因為他們游泳速度太快了，一般時速就有30-50公里，最快可以到160公里。游泳速度快意味著需要更大量的氧氣消耗，如果他們的鰓蓋還像一般魚類一樣靠鰓肌控制，那是趕不上這麼大量的氧氣消耗的。 當鰓肌退化後，他們只要張大嘴並快速游泳，就可以獲得源源不斷的氧氣。

這樣的效率更高！ 所以鰓肌的退化，對他們本身而言也是一種進化吧！

參考資料：1／2／3