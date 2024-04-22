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鴿子遭開膛破肚慘死！新北動保處揪凶手：是「鴿子剋星」害的

中央社／ 新北22日電
新北市政府動保處22日表示，多處公園近來發現鴿子屍體，經追蹤巡查發現鳥屍2處地點都有鳳頭蒼鷹棲息出沒，再檢視鴿屍傷口形狀、吻合猛禽啄食慣性，研判就是鳳頭蒼鷹所致。圖為動保處人員處理鴿子屍體。圖／動保處提供（中央社）
新北市政府動保處22日表示，多處公園近來發現鴿子屍體，經追蹤巡查發現鳥屍2處地點都有鳳頭蒼鷹棲息出沒，再檢視鴿屍傷口形狀、吻合猛禽啄食慣性，研判就是鳳頭蒼鷹所致。圖為動保處人員處理鴿子屍體。圖／動保處提供（中央社）

新北市汐止、新店等地社區公園近來發生鴿子慘遭開膛破肚悽慘死狀，動保處獲報展開查證，研判就是號稱城市獵人、鴿子剋星，俗稱「粉鳥鷹」的鳳頭蒼鷹所致。

新北市政府動保處今天發布新聞稿表示，獲報鴿子遭開膛破肚、鳥首分離，死狀悽慘，最初懷疑有人虐殺動物。經派動保員赴現場連日追蹤巡查，結果在發現鳥屍2處地點都有鳳頭蒼鷹棲息出沒跡象。

動保處表示，經配合檢視鴿屍傷口形狀、吻合猛禽啄食慣性佐證下，最終研判就是號稱城市獵人、鴿子剋星，俗稱「粉鳥鷹」的鳳頭蒼鷹所致。

動保員程沛宏表示，台灣特亞種的鳳頭蒼鷹大多棲息於海岸林或中低海拔森林，近年來在都會的森林公園也可看見牠們開始築巢棲息。

程沛宏表示，鳳頭蒼鷹有短冠羽可以豎起來威嚇敵人，也是「鳳頭」名字的由來。習性上對獵捕鴿子特別情有獨鍾，處理方式也頗為霸氣粗暴，通常是先吃內臟、腸子，然後撕肉吞下，有時也會用銳利嘴喙將鴿首扯斷。如果吃飽了就會將食物丟棄不吃，讓鳥屍遺留原地。根據這次2處鴿屍案件傷痕都符合以上相同的食性特徵。調查事後，已告知報案民眾調查結果。

動保處表示，二級保育類的鳳頭蒼鷹棲息築巢在都市，民眾戶外活動如有遇到野生禽鳥，請遵守不碰觸、不餵食、不撿拾、不喧嘩、不驚嚇等5大原則。若在路邊或是家中發現受傷野生動物或鳥類，應立即通報動保處救援處理，切勿將牠們帶回家中飼養，以免觸法。

新北 虐殺 鳳頭蒼鷹 鴿子
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